Нардеп: Українська тема в протестах у Польщі є важливою, але не основною

Княжицький: «Гданськ заповнений тракторами протестувальників проти політики Євросоюзу. Тут Україну ніхто не згадує»

Припинити протести у Польщі не може навіть польська влада, оскільки заблокований не лише кордон, а й міста. Про це в інтерв’ю «Главкому» заявив народний депутат Микола Княжицький («Європейська солідарність»).

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«Якщо говорити про сільське господарство, то зараз обговорюється нова угода про «транспортний безвіз» в Євросоюзі, і це справа Брюсселя. Якраз у ці дні там мають іти переговори з цього приводу. Там, загалом (у Брюсселі) нас усі підтримують, за винятком поляків. Очевидно, що ці протести відбуваються не лише на кордоні. Українська тема в них є важливою, але не основною», – повідомив він.

Княжицький наголосив, що наразі перебуває у Гданську – за його словами, все місто заповнене тракторами протестувальників проти політики Євросоюзу і Україну там ніхто не згадує.

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«Розблокувати кордон, безумовно, нам потрібно, оскільки в цьому полягає питання нашої національної безпеки. Бо ми країна, яка воює. Коли стоїть транспорт, знекровлюється наша економіка, а наша економіка – це підтримка Збройних сил, тому ми маємо зробити усе можливе, щоби кордон було розблоковано. З моєї точки зору, нам потрібно провести засідання Ради Україна – НАТО, звернутися до НАТО і до інших структур наших союзників, які разом з нами переживають за нашу безпеку і зробити все, щоб пояснити полякам необхідність розблокування кордону і неприпустимість його блокування», – заявив нардеп.

Микола Княжицький додав, що росіяни намагаються скористатися цією ситуацією – у соціальних мережах роздмухують ворожнечу між поляками і українцями, в тому числі серед поляків. За словами нардепа, Україна має пояснювати польському суспільству, що відбувається, якими є жахи війни, а також те, що українське зерно насправді не постачається до Польщі, а фактично рухається транзитом.

Нагадаємо, історик Ярослав Грицак вважає, що з Польщею Україна ще довго не прийде до згоди щодо деяких питань про минуле, але це не заважає країнам бути союзниками. Також Дуда назвав винних у блокаді українського кордону.

Також поліція Польщі порушила кримінальну справу стосовно фермера, який на акції протесту на кордоні з Україною вивісив на своєму тракторі плакат із закликом до президента РФ Володимира Путіна «навести лад».

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Як раніше повідомлялося, одна з асоціацій польських мисливців заявила, що приєднається до протестів фермерів, щоб підтримати їхні вимоги та виступити зі своїми.