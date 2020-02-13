Клієнти «Рівнегаз збут» кожен сьомий платіж за газ здійснюють онлайн



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Використання онлайн-сервісів дає можливість для економії коштів і часу

У 2020 році для споживачів природного газу ТОВ «Рівнегаз збут» діє п’ять платіжних онлайн-сервісів. Завдяки цьому клієнти у Рівненській області отримали можливість вибору найзручнішого сервісу, а також оплати за газ без комісії. У 2019 році понад 42 тисячі клієнтів оплачували за газ через онлайн.

Станом на 1 січня 2020 року компанія «Рівнегаз збут» налагодила роботу з п’ятьма платіжними системами EasyPay, Portmone, Ipay, Ощад 24 і Приват 24. Оплата за газ через інтернет здійснюється будь-якими платіжними картами Visa і MasterCard. Про наявність та розмір комісії платіжні сервіси інформують платників в процесі здійснення операції.

Мобільні додатки з кожним роком набирають популярності серед споживачів газу області. Одним із найпопулярніших у рівнян є застосунок Viber. Станом на 1 лютого 2020 року у Viber зареєструвалися понад 13200 споживачів Рівненщини. Це ще один сервіс, через який можна швидко передати показники лічильника газу, та навіть сплачувати за нього..

Чат-бот 7104ua у месенджері Viber дає змогу не тільки подати показання лічильника та оплатити за газ, а й завантажити щомісячний рахунок у форматі PDF. Відповідно до законодавства оплатити за газ потрібно до 20 числа щомісяця. Тоді в клієнта не буде нарахована пеня. Зручно це зробити за допомогою чат-боту.

«Використання різних онлайн-сервісів створює додатковий комфорт для клієнтам компанії і відкриває можливості для економії коштів і часу. Маючи доступ до інтернету і банківську карту, послуги з газопостачання можна сплатити незалежно від часу і місця перебування. Вибрати сервіс для розрахунків можна в Особистому кабінеті на сайті 104.ua, або безпосередньо на сторінках сервісів», - говорить директор ТОВ «Рівнегаз збут» Леонід Кошельник.

Варто зауважити, що «Рівнегаз збут» оплачує банківський комісійний збір по кожному оплаченому рахунку в розмірі 0,3%. Що передбачено постановою Кабінету Міністрів України від 30.09.2015 року №792 «Про забезпечення проведення розрахунків за природний газ». Однак, ряд банків і сервісів при оплаті за газ додатково стягують з споживачів власний комісійний збір і самостійно визначають його розмір.