На руднику «Суха Балка» призначено збори акціонерів
- Сьогодні, 16:49
-
Розсилка
Рудник «Суха Балка»
Збори акціонерів голосуватимуть за нове найменування підприємства
27 грудня 2017 року ПАТ «ЄВРАЗ Суха Балка» проведе збори акціонерів. Основне питання порядку денного – приведення назви підприємства у відповідність зі структурою власності.
Як відомо, у березні поточного року група DCH Олександра Ярославського придбала рудник «Суха Балка» і займається його розвитком. Відповідно, виникла необхідність синхронізувати найменування підприємства з нинішніми умовами господарювання.
Акціонерам буде запропоновано проголосувати за назву ПРАТ «Суха Балка». З огляду на понад 100-річну історію підприємства, нове найменування є логічним і забезпечує збереження його історичних коренів, повідомляють Українські новини.
Довідка:
Рудник «Суха Балка» – одне з провідних українських підприємств з видобутку залізної руди підземним способом. До його складу входять видобувні шахти «Ювілейна» та ім. Фрунзе. Зараз підприємство забезпечує виробництво понад 3 млн тонн аглоруди на рік. Вміст заліза в товарній руді варіюється в межах 56-59%. Крім багатих залізних руд, в полях шахт є значні запаси магнетитових кварцитів, забезпеченість якими сягає кількох сотень років розробки.