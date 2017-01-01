На руднику «Суха Балка» призначено збори акціонерів

Збори акціонерів голосуватимуть за нове найменування підприємства

27 грудня 2017 року ПАТ «ЄВРАЗ Суха Балка» проведе збори акціонерів. Основне питання порядку денного – приведення назви підприємства у відповідність зі структурою власності. Як відомо, у березні поточного року група DCH Олександра Ярославського придбала рудник «Суха Балка» і займається його розвитком. Відповідно,



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Рудник «Суха Балка»

Збори акціонерів голосуватимуть за нове найменування підприємства

27 грудня 2017 року ПАТ «ЄВРАЗ Суха Балка» проведе збори акціонерів. Основне питання порядку денного – приведення назви підприємства у відповідність зі структурою власності.

Як відомо, у березні поточного року група DCH Олександра Ярославського придбала рудник «Суха Балка» і займається його розвитком. Відповідно, виникла необхідність синхронізувати найменування підприємства з нинішніми умовами господарювання.

Акціонерам буде запропоновано проголосувати за назву ПРАТ «Суха Балка». З огляду на понад 100-річну історію підприємства, нове найменування є логічним і забезпечує збереження його історичних коренів, повідомляють Українські новини.

Довідка:

Рудник «Суха Балка» – одне з провідних українських підприємств з видобутку залізної руди підземним способом. До його складу входять видобувні шахти «Ювілейна» та ім. Фрунзе. Зараз підприємство забезпечує виробництво понад 3 млн тонн аглоруди на рік. Вміст заліза в товарній руді варіюється в межах 56-59%. Крім багатих залізних руд, в полях шахт є значні запаси магнетитових кварцитів, забезпеченість якими сягає кількох сотень років розробки.