На Сумщині 23 тис. боржників отримали попередження про припинення газопостачання



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Рекордним є борг у розмірі 155 тис. грн

Станом на 1 серпня поточного року заборгованість побутових клієнтів перед «Сумигаз Збут» складає 437 млн грн. Майже 12 тис. споживачів природного газу мають сплатити за послуги газопостачання понад 1 тис. грн. Рекордним є борг у розмірі 155 тис. грн.

Від початку року ТОВ «Сумигаз Збут» розіслало 23,2 тис. повідомлень про необхідність погашення заборгованості. Лише протягом липня направлено 3 тис. таких листів.

«На сьогодні борг понад 1000 грн мають 8,8 тисяч домоволодінь, від 5 до 10 тисяч грн – 1,8 тисяч споживачів, а 800 клієнтів заборгували понад 10 тисяч грн. Споживачі повинні розуміти, що вчасно не сплачуючи за послуги, вони доводять ситуацію до відключення. А для відновлення газопостачання їм потрібно буде все одно сплатити всю суму боргу, а також компенсувати збитки, пов’язані з припиненням та відновленням», - зазначила директорка ТОВ «Сумигаз Збут» Олена Руденко.

Якщо після отримання попередження споживачі не сплатили за послугу газопостачання та не звернулися до центру обслуговування клієнтів «Сумигаз Збуту» для оформлення угоди погашення, компанія ініціює припинення газопостачання та подає позов до суду.

У 2019 році вже 1605 домоволодінь боржників від’єднанні від газорозподільної мережі Сумщини.

Також компанія нагадує споживачам блакитного палива, що органи соціального захисту населення будуть відмовляти в наданні субсидії громадянам, які своєчасно не сплачують за комунальні послуги.