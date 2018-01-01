На Вінниччині борги населення за газ скоротилися на 11%

Майже 27 тис. споживачів мають заборгованість за спожитий газ більше 1000 грн

Станом на 1 січня 2018 борги за газ жителів Вінницької області склали 172 млн грн. Про це повідомляє прес-служба компанії-постачальника «Вінницягаз збут». «Ця сума заборгованості на 11% менше в порівнянні з торішнім показником. Для зниження неплатежів за газ ТОВ «Вінницягаз збут» задіяло комплексну систему заходів



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Майже 27 тис. споживачів мають заборгованість за спожитий газ більше 1000 грн

Станом на 1 січня 2018 борги за газ жителів Вінницької області склали 172 млн грн. Про це повідомляє прес-служба компанії-постачальника «Вінницягаз збут».

«Ця сума заборгованості на 11% менше в порівнянні з торішнім показником. Для зниження неплатежів за газ ТОВ «Вінницягаз збут» задіяло комплексну систему заходів щодо боржників. Вона починається з доставки повідомлень про зупинку газопостачання, продовжується роботою в судах за борговими справами і завершується координацією дій з оператором ГРС для вимушеного відключення тих споживачів, які проігнорували всі запропоновані компромісні варіанти», - повідомляє компанія.

У 2017 році попередження про припинення газопостачання через борги за газ отримали 119 тис. клієнтів «Вінницягаз збут». Майже 27 тис. споживачів мають заборгованість за спожитий газ більше 1000 грн. 12 тис. домоволодінь-боржників, які проігнорували численні попередження і продовжували нарощувати борг, були відключені від газопостачання, пише БізнесЦензор.

Вже з цього року фахівці «Вінницягаз збут» вручили попередження більш 5 тис. боржникам, загальні неплатежі яких складають 13 млн грн.

У той же час існує значна бюджетна заборгованість перед «Вінницягаз збут», на яку компанія не може вплинути. Станом на початок 2018 року вона становить понад 1 млрд 246 млн гривень.

Клієнтам «Вінницягаз збут», які мають борги, щоб уникнути відключення від газопостачання необхідно сплатити борг або звернутися в компанію із заявкою про його реструктуризацію.

Одержувачі субсидії при наявності несплати за газ можуть позбутися державної допомоги, повідомляє компанія.

У Вінницькій області державну допомогу отримують 292 тис. споживачів газу, з яких 256 тис. - одержувачі субсидій, а 36 тис. - пільговики.