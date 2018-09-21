На Вінниччині майже 125 тис. споживачів газу ризикують втратити субсидію



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У разі наявності боргів за газ понад два місяці субсидія не призначається, а призначена припиняється

У Вінницькій області майже 125 тис. споживачів, які отримують субсидії, наростили борги перед ТОВ «Вінницягаз Збут» за використаний природний газ на загальну суму близько 23 млн грн. Боргують майже половина від усіх домогосподарств, які отримують пільги та субсидії.

Згідно законодавства, в разі наявності боргів за газ понад два місяці субсидія не призначається, а призначена припиняється. Борги у субсидіантів виникають здебільшого через споживання ними газу в обсягах, що перевищують соціальну норму, на яку поширюється державна допомога. Споживачі, які отримують субсидію, мають самостійно сплачувати таку різницю. В іншому випадку нараховується борг. Перелік таких споживачів «Вінницягаз Збут» щомісяця передає до органів соціального захисту населення.

Ситуація з оплатою за газ значно погіршується з настанням опалювального сезону, адже різко збільшуються обсяги споживання блакитного палива для індивідуального опалення. Соціальні нормативи споживання газу для індивідуального опалення житла по регіону становлять: для 1-2 поверхових будинків - 4,69 м. куб. на метр опалюваної площі на місяць в опалювальний період, та 3,42 м. куб. – для будинків від 3-х і більше поверхів.

«Житлова субсидія на опалювальний період розраховується з 16 жовтня по 15 квітня включно. Тому споживачам, які отримують державну допомогу або планують її отримати, необхідно терміново погасити борги», - наголошує директор ТОВ «Вінницягаз Збут» Василь Сопільник.

Споживачі мають контролювати власне споживання енергоресурсу, не перевищувати встановлені субсидією норми, або ж своєчасно сплачувати понаднормові обсяги, щоб залишатися взимку і з газом, і з державною допомогою на його оплату.