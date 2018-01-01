На Вінничині бізнесмени незаконно орендували землі вартістю понад 26 мільйонів гривень

Земельні ділянки вже повернуті у власність держави

У Вінницькій області в розпорядження обласної влади та Держгеокадастру повернули земельні ділянки вартістю понад 26 млн гривень. Про це повідомляє прес-служба прокуратури Вінничини. Зазначається, що підприємство після закінчення у 2015 році договорів оренди землі не звернулося до відповідних органів державної влади щодо їх поновлення, не повернуло



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Земельні ділянки вже повернуті у власність держави

У Вінницькій області в розпорядження обласної влади та Держгеокадастру повернули земельні ділянки вартістю понад 26 млн гривень. Про це повідомляє прес-служба прокуратури Вінничини.

Зазначається, що підприємство після закінчення у 2015 році договорів оренди землі не звернулося до відповідних органів державної влади щодо їх поновлення, не повернуло земельні ділянки та продовжувало їх використання для розробки кар’єру з добування цегельної сировини без надання орендної плати згідно з вимогами законодавства.

«Рішенням господарського суду Вінницької області за позовом прокуратури Вінницької області зобов’язано одне з приватних підприємств Вінницького району повернути Вінницькій обласній державній адміністрації та Головному управлінню Держгеокадастру у Вінницькій області чотири земельні ділянки площею 9,4 га, які розташовані на території Мізяківсько-Хутірської сільської ради Вінницького району за межами населеного пункту, вартістю 26 млн грн», — йдеться у повідомленні прокуратури.

Читайте також: Cкільки заробляють селяни на паях. Орендна плата за землю по регіонах: дані за 2017 рік