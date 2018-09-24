На Закарпатті з початку року більше 6 тис. боржників увійшли до списків на відключення газу



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Станом на 1 вересня заборгованість побутових споживачів Закарпатської області становить 920 млн грн

За дев’ять місяців поточного року ТОВ «Закарпатгаз Збут» надав майже 6,2 тис. доручень на припинення газопостачання споживачів, які протермінували оплату за спожитий природний газ.

«Станом на вересень 2018 року загальний борг за спожите блакитне паливо мешканців Закарпатської області досяг критичної суми і становить майже 920 млн грн, - зазначає директор ТОВ «Закарпатгаз Збут» Вікторія Томинець. - Щомісячно ми надаємо перелік боржників в Управління соціального захисту, як того вимагає законодавство, адже ті споживачі, які мають протерміновану заборгованість, втрачають право на отримання субсидії. Окрім того щодня такі доручення ми надсилаємо і до Оператора ГРМ, який проводить повний комплекс робіт з припинення газопостачання. У середньому за один робочий день бригади з відключення припиняють газопостачання 10-15 споживачам області, які несвоєчасно або у неповному обсязі розраховуються за спожитий ресурс».

ТОВ «Закарпатгаз Збут» напередодні початку опалювального періоду закликає споживачів мінімізувати заборгованість за спожитий природний газ, аби не втратити право на отримання державної допомоги – субсидії та не зволікати при отриманні повідомлення про заборгованість. Нагадуємо: відновлення газопостачання після його припинення можливе лише після повного погашення боргу перед ТОВ «Закарпатгаз Збут» та відшкодування витрат, пов'язаних з припиненням та відновленням газопостачання.

Станом на 1 вересня 2018 року заборгованість побутових споживачів Закарпатської області становить – 920 млн грн, бюджетних установ та організацій – 0,2 млн грн, промислових та комунально побутових об’єктів області – 1,1 млн грн.