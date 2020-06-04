На Запорізькій АЕС ще один енергоблок відключений від енергосистеми і виведений в резерв
3 червня 2020 о 2:00 енергоблок №6 був відключений від мережі і виведений в резерв
На Запорізькій АЕС 3 червня 2020 о 2:00 енергоблок №6 був відключений від мережі і виведений в резерв. Про це повідомляє пресцентр станції.
Зазначається, що рішення про зупинку енергоблоку було прийняте у зв'язку з балансовими обмеженнями в енергосистемі, відповідно до регламентних процедур.
«На даний момент працюють два енергоблоки Запорізької АЕС. Сумарна потужність генераторів становить 2000 МВт. На енергоблоці №4 йде 34 доба планового капітального ремонту, на енергоблоці №5 - 49 доба планового середнього ремонту, енергоблок №1 знаходиться в резерві», - йдеться у повідомленні.
У пресслужбі АЕС інформують, що зауважень до роботи основного устаткування діючих енергоблоків та персоналу немає.
Радіаційний фон в районі розташування Запорізької АЕС і в санітарно-захисній зоні (територія навколо АЕС радіусом 2,5 км) - 8-12 мікрорентген на годину, що відповідає природному радіаційному фону.
Нагадаємо, пресцентр ДП «Оператор ринку» повідомив, що в квітні ціна на струм для промислових споживачів знизилась на 9% до рівня 1243,87 грн/МВт-год.
Читайте також