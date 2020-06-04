На Запорізькій АЕС ще один енергоблок відключений від енергосистеми і виведений в резерв



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Рішення про зупинку енергоблоку було прийняте у зв'язку з балансовими обмеженнями в енергосистемі

3 червня 2020 о 2:00 енергоблок №6 був відключений від мережі і виведений в резерв

На Запорізькій АЕС 3 червня 2020 о 2:00 енергоблок №6 був відключений від мережі і виведений в резерв. Про це повідомляє пресцентр станції.

Зазначається, що рішення про зупинку енергоблоку було прийняте у зв'язку з балансовими обмеженнями в енергосистемі, відповідно до регламентних процедур.

«На даний момент працюють два енергоблоки Запорізької АЕС. Сумарна потужність генераторів становить 2000 МВт. На енергоблоці №4 йде 34 доба планового капітального ремонту, на енергоблоці №5 - 49 доба планового середнього ремонту, енергоблок №1 знаходиться в резерві», - йдеться у повідомленні.

У пресслужбі АЕС інформують, що зауважень до роботи основного устаткування діючих енергоблоків та персоналу немає.

Радіаційний фон в районі розташування Запорізької АЕС і в санітарно-захисній зоні (територія навколо АЕС радіусом 2,5 км) - 8-12 мікрорентген на годину, що відповідає природному радіаційному фону.

Запорізька АЕС - найбільша в Європі атомна станція за встановленою потужністю. Її шість енергоблоків ВВЕР-1000 побудовані за проектом В-320. Перший енергоблок був введений в експлуатацію в грудні 1984 року, шостий - в жовтні 1995 року

Нагадаємо, пресцентр ДП «Оператор ринку» повідомив, що в квітні ціна на струм для промислових споживачів знизилась на 9% до рівня 1243,87 грн/МВт-год.