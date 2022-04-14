  1. Головна
  2. Економіка
  3. Економіка та фінанси
рус
    Економіка та фінанси

    Нацбанк хоче відпустити обмінний курс валют

    Національний банк переглядав курси валют лише раз з початку війни &ndash; 23 березня. До цього і після цього обмінні курси лишалися фіксованими - Нацбанк хоче відпустити обмінний курс валют
    Національний банк переглядав курси валют лише раз з початку війни – 23 березня. До цього і після цього обмінні курси лишалися фіксованими
    фото: glavcom.ua

    У НБУ вважають, що довготривала фіксація обмінного курсу зумовлює появу макроекономічних дисбалансів

    Національний банк поступово повернеться до режиму інфляційного таргетування з плаваючим курсоутворенням. Про таке йдеться на сайті регулятора, передає FinClub.

    У Нацбанку вважають, що довготривала фіксація обмінного курсу зумовлює появу макроекономічних дисбалансів. Тож тоді, коли валютний ринок відновить можливість самозбланасування, НБУ повернеться до плаваючого курсоутворення.

    Також НБУ планує відмовитися від фінансування бюджету. Поки воно не чинить суттєвого тиску на цінові процеси, однак регулятор хоче мінімізувати ризики для фінансової стабільності.

    «Національний банк і надалі дотримуватиметься позиції, що емісійне фінансування не може бути основним джерелом поповнення бюджету»‎, – зазначили у Нацбанку.

    Натомість Національний банк підтримує залучення коштів від міжнародних організацій та країн-партнерів на гуманітарну сферу та у відбудову інфраструктури. Це дозволило б задовольнити бюджетні потреби та підтримувати достатній обсяг міжнародних резервів.

    Нагадаємо, Національний банк переглядав курси валют лише раз з початку війни – 23 березня. До цього і після цього обмінні курси лишалися фіксованими.

    Теги: росія окупанти курс валют війна Україна окупація НБУ #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Нацбанк хоче відпустити обмінний курс валют