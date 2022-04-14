Нацбанк хоче відпустити обмінний курс валют

Національний банк переглядав курси валют лише раз з початку війни – 23 березня. До цього і після цього обмінні курси лишалися фіксованими

У НБУ вважають, що довготривала фіксація обмінного курсу зумовлює появу макроекономічних дисбалансів

Національний банк поступово повернеться до режиму інфляційного таргетування з плаваючим курсоутворенням. Про таке йдеться на сайті регулятора, передає FinClub.

У Нацбанку вважають, що довготривала фіксація обмінного курсу зумовлює появу макроекономічних дисбалансів. Тож тоді, коли валютний ринок відновить можливість самозбланасування, НБУ повернеться до плаваючого курсоутворення.

Також НБУ планує відмовитися від фінансування бюджету. Поки воно не чинить суттєвого тиску на цінові процеси, однак регулятор хоче мінімізувати ризики для фінансової стабільності.

«Національний банк і надалі дотримуватиметься позиції, що емісійне фінансування не може бути основним джерелом поповнення бюджету»‎, – зазначили у Нацбанку.

Натомість Національний банк підтримує залучення коштів від міжнародних організацій та країн-партнерів на гуманітарну сферу та у відбудову інфраструктури. Це дозволило б задовольнити бюджетні потреби та підтримувати достатній обсяг міжнародних резервів.

Нагадаємо, Національний банк переглядав курси валют лише раз з початку війни – 23 березня. До цього і після цього обмінні курси лишалися фіксованими.