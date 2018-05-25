Нацбанк скасував реєстрацію WebMoney у межах антиросійських санкцій

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WebMoney потрапила до списку антиросійських санкцій

Національний банк України скасував реєстрацію внутрішньодержавної системи розрахунків WebMoney.UA, у зв’язку із застосуванням санкцій проти Росії.

Про це йдеться у повідомленні на сайті НБУ.



«Відповідне рішення прийнято у зв’язку із застосуванням персональних спеціальних обмежувальних заходів (санкцій) до платіжної організації внутрішньодержавної системи розрахунків «WebMoney.UA» (Дочірнього підприємства «Фінансова компанія «ЕлМІ») згідно з рішенням Ради національної безпеки і оборони України від 2 травня 2018 року «Про застосування та скасування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)», введеним в дію Указом Президента України від 14 травня 2018 року №126/2018», — зазначили в НБУ.

Окрім скасування реєстрації «WebMoney.UA», з огляду на застосовані РНБО санкції Національний банк України також ухвалив рішення про:

1) відкликання (анулювання) ліцензії на переказ коштів у національній валюті без відкриття рахунків, виданої ДП «ФУ «ВМ-Фактор»;

2) скасування реєстрації ДП «ФУ «ВМ-Фактор» як учасника платіжних систем;

3) скасування реєстрації учасників внутрішньодержавної системи розрахунків «WebMoney.UA»;

4) скасування реєстрації ТОВ «Пеймастер» як оператора послуг платіжної інфраструктури.

Правила внутрішньодержавної системи розрахунків WebMoney.UA передбачали розрахунки виключно за фінансові інструменти.

Нагадаємо, електронна платіжна система WebMoney потрапила до списку антиросійських санкцій Ради національної безпеки і оборони України.

Список санкцій оприлюднили на сайті президента України.