Нацбанк визнав ВТБ Банк в Україні неплатоспроможним



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97% вкладників ВТБ банку отримають вклади в повному обсязі

Національний банк визнав ВТБ Банк в Україні неплатоспроможним. Таке рішення затвердили постановою правління НБУ №796-рш / БТ від 27 листопада 2018 року.

У Нацбанку повідомили, що через зниження обсягу ліквідності, тобто наявності грошей для забезпечення операційної роботи банку, та подільшим погіршенням його фінансового стану протягом останнього місяця ще 13 листопада його зазначали як проблемний.

Тоді ж НБУ встановив термін для того, щоб власники ВТБ банку розробили план дій, який би допоміг покращити фінансовий стан установи. Але оскільки, згідно з повідомненням НБУ, власники банку не розпочали активної діяльності задля запобігання неплатоспроможності, Нацбанку довелося 27 листопада визнати банк таким. На інші банки при цьому це ніяк не вплине, запевняють в НБУ.

Водночас у Нацбанку запевнили, що 97% вкладників ВТБ банку (тобто 59,108 тисяч осіб) отримають вклади в повному обсязі, оскільки їх розмір не перевищує гарантовану Фондом гарантування вкладів фізичних осіб (ФГВФО) суму в 200 тисяч гривень.

Із вкладів на більшу суму повернуть також лише 200 тисяч. Всього ж держава обіцяє виплатити 942,7 мільйонів гривень.