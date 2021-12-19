Нацбанк змінив вимоги до політики винагороди в банках

НБУ змінив вимоги до політики винагороди в банках

Політика винагороди має визначати обсяг інформації про виплату винагороди, яка включається до річного звіту

Національний банк встановив нові вимоги до політики винагороди для поліпшення організації корпоративного управління в банках. Про це повідомляє пресслужба Нацбанку.

Новими вимогами передбачено, що політика винагороди в банку має:

визначати критерії для встановлення фіксованої та змінної винагороди;

стимулювати членів органу управління, впливових осіб діяти в інтересах банку та не приймати надмірних ризиків;

визначати порядок прийняття рішень про виплату/відстрочення/зменшення/скасування/повернення змінної винагороди, а також визначати форми виплати змінної винагороди;

передбачати прийняття банком рішень щодо виплати змінної винагороди з урахуванням прийнятих банком ризиків і результатів такого прийняття, фінансового результату діяльності банку, дотримання вимог до капіталу, рівня ліквідності;

бути гендерно нейтральною.

Політика винагороди також має визначати обсяг інформації про виплату винагороди, яка включається до річного звіту.

Водночас Нацбанк поширив вимоги до положень та звітів про винагороду крім членів органів управління також на впливових осіб, зокрема щодо їх оприлюднення.

Впливовими особами банку є керівник підрозділу внутрішнього аудиту, головний ризик-менеджер, головний комплаєнс-менеджер, керівник окремого підрозділу з питань фінансового моніторингу, інші особи, професійна діяльність яких має значний вплив на профіль ризику банку.

Розмір винагороди голови та членів наглядової ради буде встановлюватися загальними зборами акціонерів, розмір винагороди голови, членів правління, керівника та працівників підрозділу внутрішнього аудиту, головного ризик-менеджера, головного комплаєнс-менеджера – наглядовою радою, розмір винагороди інших працівників банку (якщо інше не передбачено законодавством України та/або статутом банку) – правлінням банку.

Зміни сприятимуть наближенню системи винагороди членів органів управління та впливових осіб у банках України до європейських стандартів, зокрема в частині імплементації принципу залежності змінної винагороди членів органів управління та інших впливових осіб банку від результатів реалізації ризиків банківської діяльності у формування політики винагороди.

Нові вимоги затверджені постановою НБУ №141 та набирають чинності з 17 грудня 2021 року.

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