Нацбанк покарав дев'ять кредитних спілок

НБУ призупинив ліцензії одній кредитній спілці, ще восьми спілкам продовжив термін для усунення порушень

Національний банк тимчасово зупинив ліцензії КС «Фонд допомоги аграріям» через недотримання нормативів достатності капіталу (К2), запасу ліквідності (К5) та вимоги щодо обмеження частки непродуктивних активів. Про це повідомила пресслужба НБУ.

Кредитна спілка повинна усунути порушення та їх причини до 28 лютого 2022 року. Рішення про захід впливу набирає чинності з 20 грудня 2021 року.

З цієї дати та до схвалення Нацбанком рішення про поновлення дії ліцензій спілка втрачає право:

укладати договори (продовжувати строк діючих договорів) із клієнтами щодо виду фінпослуг, на провадження яких була видана ліцензія та дію якої тимчасово зупинено;

укладати договори (вносити зміни до діючих договорів) про надання фінпослуг, що мають як наслідок збільшення зобов’язань перед клієнтами щодо виду фінпослуг, на провадження яких була видана ліцензія.

НБУ також продовжив терміни усунення порушень восьми кредитним спілкам:

КС «Карат»; КС «Довіра»;

КС «Гарантія-Кредит»;

Бережанська КС «Взаємодопомога»;

КС «Лакі»;

КС «Надія»;

КС «Альянс»;

КС «Імпульс Плюс».

Раніше Нацбанк зобов’язав ці фінустанови усунути порушення вимоги щодо обмеження частки непродуктивних активів до 1 січня 2022 року.

Зазначені спілки подали до НБУ клопотання про продовження строку виконання рішень. У результаті регулятор продовжив строк виконання цих рішень до 25 квітня 2022 року.

Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінпослуг ухвалив такі рішення 17 грудня.

До слова, нещодавно Нацбанк анулював ліцензії на провадження діяльності з надання фінансових послуг двом страховим компаніям. Вони тривалий час порушували нормативи платоспроможності та достатності капіталу.

До слова, транспортне страхове бюро звернулося до Нацбанку з пропозицією підняти суми страхових виплат по ОСАГО (автоцивілка), а також збільшити ліміт виплат по європротоколу.