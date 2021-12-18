Нацбанк оштрафував страхову компанію «Альянс»

Національний банк застосував заходи впливу у вигляді штрафних санкцій (штрафів) до страхової компанії

«Альянс» несвоєчасно подав показники коригуючої звітності за 9 місяців року,

Національний банк застосував захід впливу у вигляді штрафної санкції (штрафу) до СК «Альянс». Таке рішення ухвалене за результатами безвиїзного нагляду за ринком небанківських фінансових послуг.

СК «Альянс» несвоєчасно подала показники коригуючої звітності за 9 місяців року, а саме файли IR10 «Дані про структуру активів, їх обтяжень, дотримання нормативу платоспроможності та достатності капіталу, нормативу ризиковості операцій та нормативу якості активів» та IR11 «Дані про структуру активів, дотримання нормативу платоспроможності та достатності капіталу, нормативу ризиковості операцій, нормативу якості активів».

Страховик має сплатити штраф протягом семи робочих днів із дня отримання відповідного рішення НБУ.

Рішення про накладення штрафу набирає чинності з 17 грудня 2021 року.

До слова, нещодавно Нацбанк анулював ліцензії на провадження діяльності з надання фінансових послуг двом страховим компаніям. Вони тривалий час порушували нормативи платоспроможності та достатності капіталу.

До слова, транспортне страхове бюро звернулося до Нацбанку з пропозицією підняти суми страхових виплат по ОСАГО (автоцивілка), а також збільшити ліміт виплат по європротоколу.