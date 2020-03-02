Надбавки до пенсій не буде: у Пенсійному фонді шокували заявою



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У Пенсійному фонді заявили, що надбавок до пенсії не буде

Наразі не прийнято жодного конкретного рішення щодо індексації пенсій

Надбавки до пенсій обіцяли з 1 березня, однак в самому Пенсійному фонді індексацію не підтвердили, тому українцям радять не надто покладатися на слова, сказані раніше.

З березня ніякого перерахунку пенсій може і не бути, а як вирішать питання надалі - незрозуміло. Про це пише видання «Страна».

Зазначається, що наразі не прийнято жодного конкретного рішення, і яким чином розвиватиметься ситуація невідомо.

Крім того, було повідомлено, що Кабмін досі не видав розпорядження.

«Повинно бути відповідне розпорядження Кабміну на цей рахунок, а його поки немає. ПФ вже подав всі розрахунки в Мінсоцполітики, і воно повинно підготувати відповідний проект урядової постанови, в якому будуть прописані терміни і порядок перерахунку», – розповіла прес-секретар ПФ Ганна Швець.

Також повідомляється, що не всі види пенсій підпадають під перерахунок.

Як стало відомо, з 12 мільйонів пенсіонерів, збільшать виплати 8,5 мільйонам осіб.

Інші 3,5 мільйонів пенсіонерів потрапили до тих категорії, чиї виплати не перераховуватимуться.

Зокрема йдеться, про осіб, які отримують максимальні пенсії, працюючих пенсіонерів, держслужбовців, тих, хто отримує спеціальні пенсії(виплати до 20 тисяч грн), люди, які вийшли на пенсію в цьому або минулому роках.

Щодо осіб, які отримують соціальні пенсії, то ця категорія перераховуватиметься в окремому порядку.

Глава департаменту пенсійного забезпечення Федерації профспілок України Володимир Максимчук зазначив, що в Мінсоцполітики досі не визначилися з датою проведення індексації.

Тоді як Олексій Кущ зауважив, що в законі «Про пенсійне забезпечення» не прописані терміни щорічної індексації, підсумувавши, що цей процес можуть перенести, і таким чином заощадити на виплатах пенсіонерам.

Нагадаємо, в уряді зробили тривожний прогноз для майбутніх пенсіонерів.