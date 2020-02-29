Індексація пенсій з 1 березня. Кому підвищать виплати



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Індексація не стосуватиметься пенсіонерів, які працюють – їм підвищать виплати з 1 квітня

З 1 березня 2020 року багатьом українським пенсіонерам можуть підняти пенсії – їх мають автоматично проіндексувати.

Кому підвищать виплати, а чиї пенсії залишаться на попередньому рівні, розповідає НВ.

Що таке індексація пенсій в Україні

З минулого року в Україні проводять автоматичну індексацію пенсій – з урахуванням зростання інфляції та збільшення середньої зарплати в минулому році. Вперше пенсії підвищили таким чином ще за попереднього уряду, 1 березня 2019 року. Тоді підвищені виплати отримали близько 10,3 млн пенсіонерів – приблизно на 15%.

У нинішньому році, як очікується, пенсії також будуть проіндексовані з 1 березня.

«Для перерахунку пенсій не потрібно приймати окремих рішень Уряду чи парламенту, – йшлося в торішньому роз’ясненні Кабміну Володимира Гройсмана. – Тобто наступного разу пенсії осучаснять з 1 березня 2020 року».

Сума підвищення розраховується за такою формулою: 50% показника інфляції 2019 року (4,2% – тобто половина складе близько 2,1%) + 50% зростання середньої зарплати за минулий рік (майже на 19% – тобто половина складе близько 8,5%).

Отже, в сумі пенсії зростуть приблизно на 11%.

Кому і як підвищать пенсії з 1 березня 2020

Загалом на підвищення виплат з 1 березня можуть розраховувати ті, хто отримує пенсії:

за віком;

через інвалідність;

через втрату годувальника;

за вислугою років (медпрацівники та вчителі, чий стаж становить не менше 30 років роботи за професією).

Кого не стосується індексація

Однак низка категорій пенсіонерів не належить до тих, чиї пенсії індексують. За оцінками Пенсійного фонду, без підвищення залишаться близько 3,5 млн пенсіонерів. Серед них:

держслужбовці;

пенсіонери, які працюють;

одержувачі соціальних пенсій (ті, кому держава призначила мінімальні виплати через нестачу страхового стажу для виплати пенсії за віком – їм переглянуть пенсії окремо в залежності від зростання прожиткового мінімуму);

ті, кому виплачують спеціальні пенсії (наприклад, колишні судді та прокурори);

пенсіонери, які отримують максимальні пенсії;

ті, кому виплати вперше призначили у 2019 і 2020 році.

пенсіонери-науковці.

При цьому якщо після індексації інших пенсій у когось з цих категорій пенсія виявиться нижче аналогічних виплат за віком, то йому також перерахують виплати.

А пенсіонерам, які працюють, пенсії перерахують індивідуально з 1 квітня 2020 року. Однак лише в тому випадку, якщо вони пропрацювали офіційно не менше двох років після призначення пенсії.

Нагадаємо, в уряді зробили тривожний прогноз для майбутніх пенсіонерів.

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