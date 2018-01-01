Нафта Brent знову подешевшала

Ціна продовжує падіння

Ціна нафти еталонних марок знижується під час торгів у середу на очікуваннях зростання запасів палива в США. Відзначається, що ціна квітневих ф'ючерсів на нафту Brent на лондонській біржі ICE Futures опустилася на $ 0,63 (0,97%) - до $ 64,62 за барель. Вартість ф'ючерсу на нафту WTI на квітень на електронних торгах Нью-йоркської товарної



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Ціна продовжує падіння

Ціна нафти еталонних марок знижується під час торгів у середу на очікуваннях зростання запасів палива в США.

Відзначається, що ціна квітневих ф'ючерсів на нафту Brent на лондонській біржі ICE Futures опустилася на $ 0,63 (0,97%) - до $ 64,62 за барель.

Вартість ф'ючерсу на нафту WTI на квітень на електронних торгах Нью-йоркської товарної біржі зменшилася до цього часу на $ 0,76 (1,23%) - до $ 61,03 за барель. Квітневі контракти завершили минулу сесію в плюсі, зупинившись на позначці $ 61,79 за барель.

За даними аналітиків, очікується зростання запасів нафти на 3 млн барелів. Якщо прогноз виправдається, це може стати черговим свідченням того, що підйом нафтовидобутку в Штатах ризикує звести нанівець зусилля ОПЕК + щодо обмеження видобутку.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що ціни на нафту марки Brent опустилися на 2,03% нижче від рівня закриття попередніх торгів, до $65,5 за барель.