«Нафтогаз» розмістив євробонди на $335 млн та €600 млн для закупівлі газу



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Єврооблігації були випущені без державних гарантій

Компанія розмістила п’ятирічні облігації в євро з дохідністю 7,125% та трирічні облігації в доларах США з дохідністю 7,375%

НАК «Нафтогаз України» успішно розмістив євробонди на 600 млн євро та 335 млн доларів для того, щоб закупити додаткові обсяги газу для проходження наступного опалювального сезону.

Про це повідомила пресслужба «Нафтогазу».

«Нам вдалося залучити фінансування на привабливих умовах: компанія розмістила п’ятирічні облігації в євро з дохідністю 7,125% та трирічні облігації в доларах США з дохідністю 7,375%. Це значно краще умов, які нам пропонували в листопаді минулого року… Залучення коштів на міжнародному ринку капіталу на вигідних умовах дозволить нам якісно підготуватися до наступної зими, закачати до підземних сховищ необхідні обсяги газу», - зазначили в пресслужбі НАКу.

При цьому в компанії додали, що зробили розміщення на максимальну суму, погоджену Кабміном, і дешевше максимальної погодженої ставки. Причому єврооблігації були випущені без державних гарантій.

Також в компанії підкреслили, що запит інвесторів на цінні папери «Нафтогазу» у понад 2,5 рази перевищив пропозицію, тож єврооблігації компанії придбали понад 120 інвесторів з Великої Британії, інших країн Європи, Азії, Південної Америки та інших країн. Якірними інвесторами випуску стали ЄБРР та ряд інших інвесторів.

Керівництво НАКу очікує побачити кошти 19 липня, після завершення усіх юридичних формальностей, які зазвичай тривають п’ять робочих днів.

Нагадаємо, у червні Україна оголосила про прайсинг єврооблігацій обсягом 1 млрд євро з кінцевим строком погашення 20 червня 2026 року.