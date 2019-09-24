«Нафтогаз України» у першому півріччі цього року збільшив чистий прибуток майже вдвічі



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Компанія у січні-червні 2019 року збільшила чистий прибуток на 11,102 млрд грн порівняно з аналогічним періодом 2018 року

НАК «Нафтогаз України» в січні-червні 2019 року збільшила чистий прибуток у 1,8 раза (на 11,102 млрд грн) порівняно з аналогічним періодом 2018 року - до 24,704 млрд грн.

Про це йдеться на сайті компанії, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Згідно з оприлюдненою на сайті компанії консолідованою звітністю, її дохід від реалізації у першому півріччі 2019 року знизився на 0,9% (на 1,174 млрд грн) - до 130,937 млрд грн, тоді як валовий прибуток збільшився на 22,2% (на 8,45 млрд грн) - до 46,577 млрд грн.

«Нафтогаз України» об'єднує найбільші нафтогазовидобувні підприємства країни.

Група є монополістом із транзиту й зберігання природного газу в підземних сховищах, а також із транспортування нафти трубопровідним транспортом територією країни.