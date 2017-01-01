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    Економіка та фінанси

    Наглядову раду «Нафтогазу» очолила Клер Споттісвуд - ЗМІ

    Клер Споттісвуд має багаторічний досвід в нафтогазовому секторі, у 1993-1998 роках вона працювала в національному регуляторі Великобританії
    Головою наглядової ради Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України» на першому офіційному засіданні ради сьогодні, 22 грудня 2017 року, була обрана Клер Споттісвуд. Про це «РБК-Україна» повідомили джерела в уряді. Крім цього, за словами співрозмовника видання, посада заступника голови наглядової ради
    • Вчора, 22:52
    • Розсилка
    Клер Споттісвуд
    Клер Споттісвуд

    Клер Споттісвуд має багаторічний досвід в нафтогазовому секторі, у 1993-1998 роках вона працювала в національному регуляторі Великобританії

    Головою наглядової ради Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України» на першому офіційному засіданні ради сьогодні, 22 грудня 2017 року, була обрана Клер Споттісвуд.

    Про це «РБК-Україна» повідомили джерела в уряді.

    Крім цього, за словами співрозмовника видання, посада заступника голови наглядової ради дісталася Володимиру Демчишину.

    Варто відзначити, Клер Споттісвуд має багаторічний досвід в нафтогазовому секторі, у 1993-1998 роках вона працювала в національному регуляторі Великобританії. Деякі британські ЗМІ приписують їй значну роль у створенні конкурентного ринку газу в Британії.

    Наприкінці листопада Кабінет міністрів України ухвалив рішення про оновлення Наглядової Ради НАК «Нафтогаз України» з громадянами Великої Британії, США, Канади та Франції.

    Як повідомлялося, Кабінет міністрів України скасував конкурсний відбір незалежних членів наглядової ради НАК «Нафтогаз України».

    Раніше повідомлялося, що італійська компанія Rothschild за $3,7 млн допоможе «Нафтогазу» із реформою.

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