Наглядову раду «Нафтогазу» очолила Клер Споттісвуд - ЗМІ
- Вчора, 22:52
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Клер Споттісвуд має багаторічний досвід в нафтогазовому секторі, у 1993-1998 роках вона працювала в національному регуляторі Великобританії
Головою наглядової ради Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України» на першому офіційному засіданні ради сьогодні, 22 грудня 2017 року, була обрана Клер Споттісвуд.
Про це «РБК-Україна» повідомили джерела в уряді.
Крім цього, за словами співрозмовника видання, посада заступника голови наглядової ради дісталася Володимиру Демчишину.
Варто відзначити, Клер Споттісвуд має багаторічний досвід в нафтогазовому секторі, у 1993-1998 роках вона працювала в національному регуляторі Великобританії. Деякі британські ЗМІ приписують їй значну роль у створенні конкурентного ринку газу в Британії.
Наприкінці листопада Кабінет міністрів України ухвалив рішення про оновлення Наглядової Ради НАК «Нафтогаз України» з громадянами Великої Британії, США, Канади та Франції.
Як повідомлялося, Кабінет міністрів України скасував конкурсний відбір незалежних членів наглядової ради НАК «Нафтогаз України».
Раніше повідомлялося, що італійська компанія Rothschild за $3,7 млн допоможе «Нафтогазу» із реформою.