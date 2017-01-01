Наглядову раду «Нафтогазу» очолила Клер Споттісвуд - ЗМІ

Клер Споттісвуд має багаторічний досвід в нафтогазовому секторі, у 1993-1998 роках вона працювала в національному регуляторі Великобританії

Головою наглядової ради Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України» на першому офіційному засіданні ради сьогодні, 22 грудня 2017 року, була обрана Клер Споттісвуд. Про це «РБК-Україна» повідомили джерела в уряді. Крім цього, за словами співрозмовника видання, посада заступника голови наглядової ради



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Клер Споттісвуд

Клер Споттісвуд має багаторічний досвід в нафтогазовому секторі, у 1993-1998 роках вона працювала в національному регуляторі Великобританії

Головою наглядової ради Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України» на першому офіційному засіданні ради сьогодні, 22 грудня 2017 року, була обрана Клер Споттісвуд.

Про це «РБК-Україна» повідомили джерела в уряді.

Крім цього, за словами співрозмовника видання, посада заступника голови наглядової ради дісталася Володимиру Демчишину.

Варто відзначити, Клер Споттісвуд має багаторічний досвід в нафтогазовому секторі, у 1993-1998 роках вона працювала в національному регуляторі Великобританії. Деякі британські ЗМІ приписують їй значну роль у створенні конкурентного ринку газу в Британії.

Наприкінці листопада Кабінет міністрів України ухвалив рішення про оновлення Наглядової Ради НАК «Нафтогаз України» з громадянами Великої Британії, США, Канади та Франції.

Як повідомлялося, Кабінет міністрів України скасував конкурсний відбір незалежних членів наглядової ради НАК «Нафтогаз України».

Раніше повідомлялося, що італійська компанія Rothschild за $3,7 млн допоможе «Нафтогазу» із реформою.