Нардеп Павелко пояснив, за рахунок чого Україна піднялась у глобальному рейтингу бюджетної прозорості

Україна посіла тридцять дев'яте місце серед 115 країн у міжнародному рейтингу бюджетної прозорості Open Budget Index

Голова Комітету Верховної Ради з питань бюджету Андрій Павелко відзначив зміни, що сприяли зростанню України в рейтингу бюджетної прозорості. Як розповів депутат «РБК Україна», індекс бюджетної прозорості є показником ефективності роботи та взаємодії парламенту, центральних органів влади та органів фінансового контролю в



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Фото з відкритих джерел Андрій Павелко

Україна посіла тридцять дев'яте місце серед 115 країн у міжнародному рейтингу бюджетної прозорості Open Budget Index

Голова Комітету Верховної Ради з питань бюджету Андрій Павелко відзначив зміни, що сприяли зростанню України в рейтингу бюджетної прозорості. Як розповів депутат «РБК Україна», індекс бюджетної прозорості є показником ефективності роботи та взаємодії парламенту, центральних органів влади та органів фінансового контролю в частині формування та моніторингу виконання державного бюджету.

«Бюджетний кодекс передбачає чітку процедуру розгляду, прийняття та контролю за виконанням державного бюджету і в останні роки передбачені цим документом строки та вимоги були дотримані у повній мірі. Обговорення та доопрацювання проекту закону проходять публічно та у тісній співпраці з профільними міністерствами та відомствами, що дозволяє підготувати та прийняти збалансований проект бюджету. Окрім того, вже стало доброю традицією проведення виїзних засідань Бюджетного комітету парламенту в регіонах, і така практика робить бюджетний процес максимально відкритим», – пояснив Андрій Павелко.

Також, за словами голови Комітету, на зростання показників бюджетної прозорості України в авторитетному рейтингу International Budget Partnership вплинуло прийняття нової редакції закону про Рахункову палату, який допоміг зробити цей важливий орган фінансового контролю більш публічним.

Нагадаємо, Україна посіла тридцять дев'яте місце серед 115 країн у міжнародному рейтингу бюджетної прозорості Open Budget Index згідно з критеріями найбільшої міжнародної мережі дослідників бюджетної прозорості International Budget Partnership. Open Budget Index - єдиний у світі рейтинг бюджетної прозорості, який за єдиною методологією аналізує бюджети 115 країн і складається незалежними експертами раз на два роки.