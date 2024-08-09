Нацбанк оновлює гривневі купюри до річниці Незалежності України
Нацбанк випускатиме нові банкноти на заміну зношених та пошкоджених
Національний банк до 33-ї річниці Незалежності України випустив модифіковані банкноти національної валюти, доповнивши їх дизайн українським гаслом. Про це повідомляє НБУ.
Так, у правій верхній частині на зворотному боці модифікованих банкнот розміщено патріотичне гасло: «Слава Україні! Героям Слава!».
Національний банк поступово вводитиме в обіг модифіковані банкноти:
- з 8 серпня 2024 року – номіналами 500 та 1000 грн;
- з 23 серпня 2024 року – номіналом 50 грн;
- у наступних роках – номіналами 20, 100 та 200 грн.
Модифіковані банкноти будуть на одному рівні з відповідними номіналами попередніх років випуску, тому громадянам не потрібно спеціально обмінювати банкноти старого зразка.
Нацбанк випускатиме нові банкноти на заміну зношених та пошкоджених. Поступово нові гривні банкноти замінюватимуть в обігу купюри зразків 2014–2019 років, які мають ознаки зношення.
Нагадаємо, за шість місяців поточного року гривневих банкнот стало на 4,8% (на 36,5 млрд грн) більше, ніж було на початку року. Так, у готівковому обігу станом на 1 липня перебувало 800,9 млрд грн (на 01.01.2024 – 764,4 млрд грн).
Як повідомлялося, починаючи із 1 серпня Національний банк України розпочне вилучати з обігу банкноти номіналом 500 грн зразків 2003-2007 років (тобто старого зразка). Це робиться з метою поступової їх заміни банкнотами зразка 2014 року та наступних років випуску.
До слова, у другому кварталі 2024 року тиск на обмінний курс гривні посилився через зростання чистого попиту на іноземну валюту.
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