Нацбанк оновлює гривневі купюри до річниці Незалежності України

Нацбанк випускатиме нові банкноти на заміну зношених та пошкоджених

Національний банк до 33-ї річниці Незалежності України випустив модифіковані банкноти національної валюти, доповнивши їх дизайн українським гаслом. Про це повідомляє НБУ.

Так, у правій верхній частині на зворотному боці модифікованих банкнот розміщено патріотичне гасло: «Слава Україні! Героям Слава!».

Національний банк поступово вводитиме в обіг модифіковані банкноти:

з 8 серпня 2024 року – номіналами 500 та 1000 грн;

з 23 серпня 2024 року – номіналом 50 грн;

у наступних роках – номіналами 20, 100 та 200 грн.

Модифіковані банкноти будуть на одному рівні з відповідними номіналами попередніх років випуску, тому громадянам не потрібно спеціально обмінювати банкноти старого зразка.

Нацбанк випускатиме нові банкноти на заміну зношених та пошкоджених. Поступово нові гривні банкноти замінюватимуть в обігу купюри зразків 2014–2019 років, які мають ознаки зношення.

Нагадаємо, за шість місяців поточного року гривневих банкнот стало на 4,8% (на 36,5 млрд грн) більше, ніж було на початку року. Так, у готівковому обігу станом на 1 липня перебувало 800,9 млрд грн (на 01.01.2024 – 764,4 млрд грн).

Як повідомлялося, починаючи із 1 серпня Національний банк України розпочне вилучати з обігу банкноти номіналом 500 грн зразків 2003-2007 років (тобто старого зразка). Це робиться з метою поступової їх заміни банкнотами зразка 2014 року та наступних років випуску.

До слова, у другому кварталі 2024 року тиск на обмінний курс гривні посилився через зростання чистого попиту на іноземну валюту.