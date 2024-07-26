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Стало відомо, коли Україна отримає усю фінансову допомогу від США

Наталія Порощук
glavcom.ua
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Стало відомо, коли Україна отримає усю фінансову допомогу від США
Оксана Маркарова сказала, що найближчим часом майже половина допомоги буде перераховано до бюджету України
фото: file.liga.net

США виділили $60 млрд на допомогу Україні

До кінця жовтня Україна отримає усі кошти, які були виділені США навесні цього року. Про це повідомляє посол України в США Оксана Маркарова під час телемарафону.

«$60 мільярдів було виділено (Ред. – сума пакета допомоги від США), з них $7,9 млрд – це пряма бюджетна допомога. Найближчим часом ми побачимо велику частину, майже половину, яка буде перерахована до бюджету України», – сказала посол.

Посол сказала, що решту коштів Україна очікує отримати до кінця жовтня.

«Тобто до кінця жовтня всі кошти бюджетної допомоги будуть отримані та використані Україною», – додала Маркарова.

Нагадаємо, президент США Джо Байден затвердив своїм підписом закон H.R. 815 про додаткове фінансування потреб національної безпеки, який містить понад $60 млрд на підтримку України. Згодом стало відомо, яке озброєння отримає Україна в новому пакеті військової допомоги від США. 

Як повідомлялося, Сенат США ухвалив законопроєкт, який передбачає допомогу Україні на майже $61 млрд. Документ підтримала переважна більшість американських законодавців, «за» – 79 конгресменів, «проти» – 18.

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Теги: Оксана Маркарова військова допомога США гуманітарна допомога посол гроші Україна

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