Україна отримає перші кошти від заморожених активів РФ на початку серпня

Кошти будуть спрямовані на закупівлю пріоритетного військове обладнання для України

Європейський Союз надішле перший транш у розмірі 1,4 млрд євро з прибутку від заморожених активів Росії на закупівлю зброї для України на початку серпня. Про це заявив високий представник ЄС із зовнішньої політики та політики безпеки Жозепа Борреля на пресконференції за підсумками засідання міністрів закордонних справ країн ЄС у Брюсселі.

«Щодо прибутків, я поінформував міністрів про прогрес у підготовці першого переказу 1,4 млрд євро, який, як очікується, відбудеться на початку серпня – наступного тижня», – сказав Боррель.

Посадовець зазначив, що ці кошти будуть спрямовані на закупівлю пріоритетного військове обладнання для України – засобів протиповітряної оборони, артилерійські снаряди та озброєнь в української промисловості.

«Таким чином ми не просто надаватимемо військову підтримку Україні, а й ізсередини самої України. Що, певна річ, є найлогічнішим та найефективнішим шляхом, яким ми можемо піти», – наголосив високий представник ЄС.

Нагадаємо, Україна влітку може отримати перші виплати з прибутків від заморожених в ЄС російських активів.

Як повідомлялося, Україна може створити історичний прецедент та отримати репарації на відновлення від РФ ще до поразки країни-агресорки. Про це заявив міністр юстиції України Денис Малюська під час дискусії «Заморожені активи: холодний фронт російської війни проти України» у Брюсселі.

Раніше Євросоюз підготував законодавство, за яким може вже в липні почати перераховувати Україні прибуток від заморожених у європейських країнах активів Росії, проте в самому ЄС досі немає єдності щодо того, як їх використовувати.

До слова, ексміністр закордонних справ Великої Британії Девід Кемерон заявив, що Лондон готовий «позичити» Україні всі заморожені активи Центрального банку РФ з огляду на те, що Росія все одно буде змушена виплатити репарації після війни. За словами Кемерона, є можливість застосувати «щось на кшталт синдикованої позики чи облігацій», використавши заморожені російські активи як гарантію репарацій.