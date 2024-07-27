Українські фортифікації. Чи дійсно у нас все так погано з ними

«Cамі по собі фортифікації нічого не вирішують, вони є однією з важливих ланок оборони, але лише частковою»

«Війна – це дуже складно. І чим інтенсивніше бойові дії – тим складніше»

Дивлячись за виборами в США мене дивує як деякі наші громадяни заявляють: – Ну як можна вибирати Трампа? Ну невже не видно хто він і як навішує лапшу своїм виборцям?

Це роблять люди, які вірять в ті самі прості рішення які відзиваються в їх серцях. Тільки вони стосуються наших реалій.

Ну ось дивіться. Пам'ятаєте кіпіш по темі «треба було копати фортифікації»? І ті військові, які старалися пояснити, що самі по собі фортифікації нічого не вирішують, вони є однією з важливих ланок оборони, але лише частковою. Дуже багато залежить від комунікації бригади, яка розміщена на цій ділянки, боєздатності особового складу, оперативної обізнаності та можливості наносити вогневе ураження по тим секторам, де це потрібно. Мінування теж є тільки частиною оборонної тактики, ти не можеш мінувати десятки кілометрів протипіхотними мінами та ТМ-ками, через кожен метр, в тебе просто не вистачить засобів.

Тому кожен участок фронту – індивідуальний. Якщо там є агломерація – то треба розуміти яка, скільки доріг, який поруч рельєф, і ві того як ти порахуєш засоби – і буде зрозуміло, утримаєш ти цю ділянку чи тебе зімнуть тут. А з агломерацією складно, це одразу помножити на три по всім засобам та особовому складу. Бо кожна будівля – це фортифікація. І знищувати ворога в агломерації – складно.

Поля теж мають свою специфіку, багато треба копати фортифікацій, логістика повинна врахувати швидке переміщення, бо ти як на більярдному столі, тебе бачать здалеку всі бпла та камери, маскування в посадках становиться окремим мистецтвом. Річка поруч – інші нюанси. І це складно.

Люди не хочуть в цьому розбиратися. Це складно. Це треба воювати. Але тезиси настільки прості, що їх людина відразу розуміє, сприймається людиною як елементарна та безсуперечна правда. Вона не зрозуміє якщо ти їй викладеш систему помилок та складнощів. Але скажи що там просто треба було будувати фортифікації – і вона відразу в це повірить. Тому що по своєму це розуміє. Це розуміє кожна домогосподарка, кожен піджак, який сидячі на роботі може сратись про необхідність фортифікацій, паралельно гугливши як вони виглядають. І відразу забувають ці тезіси, коли реальність відразу ці тези спростовує. Деякі військові старалися пояснити про це. І... їх забулили в фейсбуці, бо складні алгоритми люди не дуже розуміють, але те що хтось може бути «проплаченим» чи «відмазувати» – о, цей тезис дуже легко вкладається в аргументацію простої людини.

Харківські «відсутні» фортифікації памʼятаєте? Ні, там не було все в порядку з фортифікацією. Все як завжди. Десь хтось вкрав гроші і не добудував, десь не змогли, бо інженерну техніку знищували пігдоги, десь не встигли, десь побудували погано. Але здебільшого будували. Фортифікації, хоча і посередні – були. І прорив був на тому секторі, де вони були. І те що під суд пішло командування 125 бригади (доречі дуже хотілось би щоб його довели до кінця, навіть якщо половина того що я чув – то правда, то хтось повинен сісти) натякає що там не тільки в фортифікаціях була справа. Харьківська активна оборона виявила деякі дири, які закривались вже по ходу. І фортифікації там мали десяте значення.

Очеретино. Це район який як я раніше вважав взагалі не можна було прорвати. Ну, я так колись вважав. Там такі укріплення були, ви б бачили.

59-та бригада яка другий рік сидить в полуоточенні під Донецьком, мала весь цей час набагато гірше положення. Але стоїть. А під Очеретино великий укрепрайон був втрачений доволі швидко.

Нью-Йорк. Я там по околицям з гвинтівкою лазив ще до повномасштабного декілька років. Там за ці роки такі підземні міста накопали... там все так було поміновано... Але не втримали. Хочеться побачити думку експертів, чого там не вистачало, фортифікацій чи мінування. І одразу такого експерта в інженерні війська бажано. Бо такий геній там потрібен, вся армія не знає як, а він знає.

Війна – це дуже складно. І чим інтенсивніше бойові дії – тим складніше. Одна помилка може мати катастрофічні наслідки. Особливо коли ворог переважає тебе в особовому складі.

І коли бачиш в інтернеті «прості висновки» по тій, чи іншій бойовій події – хочеться фейспалміть пательнею у обличчя. І що вражає – люди абсолютно впевнені в своїй правоті. Просто тому, що змогли спростити ситуацію до свого розуміння.

Так ось по Трампу.

Америка зараз накопичила багато внутрішніх протиріч, які важливі американцям. Це і гендерна політики, і мігранти, і багато чого. Трамп зміг спростити ці проблеми до тезісов, які розуміють «прості громадяни». Американські громадяни. А коли тобі сказали, а ти вважаєш що зрозумів – то тебе потім ніхто не переконає. Це і є той самий фактор Трампа, з яким складно боротись.

Ну і для прикладу. Спілкувались з одним блогером, колишній українець, багато підписників. Гарна, адекватна людина.

І ось в часи, коли Трамп блокував допомогу Україні, з чого в нас склалася дуже складна ситуація на фронті, а Трамп молодший стьобав українців та Зеленського в твітері, цей блогер мені прямо написав що я не розумію, що Трамп молодець, а Байден хоче програшу України. Я був шокований та забанив його. Не бачу сенсу спілкуватися на цю тему з ним. Але я його розумію, бо для нього, білого гетеросексуального (скоріш за все) чоловіка віком за середній, Трамп зміг донести йому те, що відгукнулось в ньому. Навіть якщо це не дуже відповідає дійсності.

Тому дуже дивно бачити як люди, які так же просто відгукуються на «прості рішення» критикують «трампістів» за недалекоглядність.

Ми не кращі. Вони просто інші. І деякі речі виглядають для нас такими ж непорозумілими, як наші звички/політичний стрій/соціальні рішення для американців.