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Збирачі чорниці у Фінляндії заробляють чималі гроші: які умови

Ірина Озтурк
glavcom.ua
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Збирачі чорниці у Фінляндії заробляють чималі гроші: які умови
Ріку Хілтунен, переконаний що відро чорниці у лісі у Фінляндії можна збрати за десять хвилин
фото: Ilta-Sanomat

У Фінляндії можна збирати ягоди як самостійно, так і працюючи збирачем ягід у певній компанії. При цьому діяльність зі збору ягід не оподатковується

У Фінляндії через нестачу збирачів ягід різко зросли ціни на чорницю, а на збиранні врожаю цієї ягоди можна заробити по 1 тис. євро на день. Про це пише Ilta-Sanomat.

Як розповів виданню Ріку Хілтунен із селища Клаукалла, відро чорниці за допомогою спеціальних пристроїв можна зібрати за 10 хвилин. На день він збирає до 20 ящиків по 5 кг. Ціни на 5-кілограмову скриньку чорниці в середньому по Фінляндії зараз становлять 50 євро, а у столичному регіоні злетіли вже до 60 євро за 5 кг. Якщо продавати чорниці меншими партіями, можна продати її за ціною 10-12 євро за кг.

У Фінляндії цього сезону бракує збирачів ягід
У Фінляндії цього сезону бракує збирачів ягід
фото: Ilta-Sanomat

Саме через те, що гроші від продажу лісових ягід у Фінляндії не оподатковуються, таке заняття Хілтунен назвав вкрай вигідним на все літо.

«Зібрані ягоди можна продати самостійно, наприклад, у соцмережах, на місцях відпочинку чи, наприклад, безпосередньо ресторану чи оптовику. Верхньої межі доходу немає. Дохід від продажу дикорослих ягід не оподатковується за дотримання певних умов. Збирач повинен збирати ягоди сам, тобто збирач не повинен бути найнятим. Так само ягоди не можна далі переробляти, наприклад, на варення, бо тоді продукція вже не вважається дикою», – пише Ilta-Sanomat.

Точних заробітків на лісовій чорниці Ріку Хілтунен не розкрив, але зазначив, що проживе на свої доходи від ягід як мінімум до Різдва. Він зазначив, що працювати доводиться багато: у самий пік урожаю – по 12 годин на день, після чого ще й розвозити ягоди покупцям. Ціни на чорницю та високий попит на ягоди у Фінляндії пояснюють дефіцитом збирачів: цього сезону їх рекордно мало. Погодинна оплата збирачів ягід, найнятих спеціалізованими компаніями, також зросла, але досягає максимум 25 євро на годину.

Якщо раніше у фінських лісах у сезон працювали до 4 тис. іноземних збирачів, то цього літа міграційна служба Фінляндії видала лише 900 дозволів на в'їзд у країну збирачам із Таїланду, а ще 400 осіб отримали відмову. Раніше на збирання ягід у Суомі можна було приїхати за шенгенськими туристичними візами, але правила посилили на тлі скандалу з трьома фінськими ягідними компаніями, яких звинуватили у торгівлі людьми.

Нагадаємо, фінська прокуратура висунула звинувачення у торгівлі людьми проти ексдиректора Polarica Marjanhankinta Oy Юккі Крісто та його таїландського бізнес-партнера Калякорна Пхонгпхітіа. Фірма займалася запрошенням до країни з Таїланду збирачів ягід. Видання зазначає, що звинувачення висунуті за 77 пунктами в торгівлі людьми за обтяжливих обставин.

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Теги: ягода Фінляндія правила бізнес гроші

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