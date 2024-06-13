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WP: Трамп може розірвати безпекову угоду з Україною у разі перемоги на виборах

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
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WP: Трамп може розірвати безпекову угоду з Україною у разі перемоги на виборах
У разі перемоги Трампа на виборах майбутнє безпекової угоди між Україною та США залишається неясним
фото: Associated Press

Журналісти пояснили, чому будь-який майбутній президент США зможе вийти з безпекової угоди з Україною

Якщо колишній президент Сполучених Штатів Дональд Трамп переможе на президентських виборах у листопаді 2024 року, він може розірвати безпекову угоду, яку планують підписати очільник України Володимир Зеленський та чинний лідер США Джо Байден. Про це пише The Washington Post.

Американські чиновники стверджують, що угода має на меті зобов’язати США підтримувати Україну, навіть якщо Трамп переможе на виборах. Документ стане основою для довгострокових зусиль Сполучених Штатів, направлених на розвиток української армії, яка потребує сучасної зброї.

Посадовці США сподіваються, що угода подолає політичні розбіжності всередині країни. Проте вони визнають, що Трамп або будь-який інший майбутній президент може вийти з цієї безпекової угоди, оскільки вона не є договором і не буде ратифікована Конгресом США.

Нагадаємо, що сьогодні, 13 червня, Київ і Вашингтон підпишуть двосторонню безпекову угоду терміном на 10 років. Вона буде спрямована на підтримку української безпеки та зміцнення військово-промислового комплексу.

Як повідомлялося, Дональд Трамп у разі своєї перемоги на майбутніх президентських виборах у США може чинити тиск на Україну, щоб та відмовилася від частини своєї території, писала The Washington Post . Тим самим він нібито хоче «завершити війну за 24 години».

Раніше Трамп розробив детальний план мирного завершення війни в Україні, але він не буде розголошений до виборів.

До слова, колишній президент США і чинний претендент на головну посаду в Білому домі Дональд Трамп під час передвиборчої кампанії на приватному заході заявив, що якби він був президентом на моменту нападу Росії на Україну, то він бомбив би Москву.

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Теги: США Дональд Трамп вибори у США Україна

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