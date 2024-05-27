Законопроєкт про позбавлення прав власності підсанкційних осіб. EBA звернулась до парламенту

Бізнес закликав нардепів не голосувати за законопроєкт щодо позбавлення права власності

Європейська бізнес Асоціація (EBA) звернулася до голови Верховної Ради Руслана Стефанчука та голів депутатських фракцій з проханням не підтримувати законопроєкт №11195 – щодо механізму захисту права власності третіх осіб.

«Законопроєктом пропонується надати повноваження органам державної влади приймати рішення про звернення стягнення в дохід держави 100% пакету акцій або інших цінних паперів, що прямо належить юридичній особі, в структурі власності якої є особа, до якої застосовано санкцію у виді блокування активів, у разі, якщо визначений розмір участі в такому пакеті особи, до якої застосовано санкцію у виді блокування активів, становить менше ніж 25%. У разі якщо підсанкційна особа володіє 25% і більше акцій – відчуження відбуватиметься шляхом звернення із відповідною заявою до суду», – зазначає EBA.

На думку експертів асоціації, хоча проєкт закону містить назву щодо механізму захисту права власності третіх осіб, по своїй суті він покликаний встановити новий правовий механізм стягнення в дохід держави акцій, і не лише підсанкційних осіб, а і непідсанкційних.

«Тобто, достатньо будь-якого одного міноритарного акціонера у підприємства, на якого РНБО буде накладено санкції, і це надає Камбіну право на привласнення часток, які належать й непідсанкційним особам. Жодного прозорого і швидкого механізму поновлення прав власності усіх інших непідсанкційних акціонерів проєктом закону взагалі не передбачено», – наголошується в повідомленні.

Не виглядає переконливою і наведена в проєкті закону спроба встановити спеціальну процедуру відновлення прав непідсанкційних осіб через відкриття спеціального умовного рахунку. Окрім того, усі акціонери, в тому числі непідсанкційні особи позбавляються права участі в юридичній особі та управління нею, що майже напевно призведе до зупинки роботи бізнесу.

«Подібні законодавчі пропозиції не можуть мати місце в демократичній правовій державі, оскільки вони не лише не захищають акціонерів, а створюють широкі можливості для протизаконного втручання держави в право власності та інші майнові й немайнові права. У разі прийняття проєкту закону буде порушено основні конституційні права невизначеного кола осіб, і міжнародні зобов’язання нашої держави, а Україна втратить будь-які інвестиційні перспективи. Тим паче в такий дуже непростий для країни час», – резюмує асоціація.

Нагадаємо, наприкінці квітня у Верховній Раді було зареєстровано законопроєкт №11195 «Про внесення змін до деяких законів України щодо механізму захисту права власності третіх осіб».

Законопроєкт може встановити завуальоване привласнення відповідних активів державою та позбавлення права власності та управління юридичною особою тими засновниками, до яких навіть не застосовувалися санкції.