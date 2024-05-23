Нардепка озвучила головні проблеми з військовою допомогою

Нардепка: Затримки поставок зброї з боку західних партнерів в основному відбуваються саме через нестачу цієї зброї, а не через політичні мотиви

Устінова: «Усі армії світу виявилися непідготовленими до війни»

Нестача боєприпасів та запчастин до техніки виникла через те, що їх не виробляли у достатній кількості, так як західні країни не були готові до таких інтенсивних бойових дій в Європі. Про це в інтерв'ю «Главкому» розповіла членкиня української делегації та голова тимчасової спецкомісії Верховної Ради з питань моніторингу отримання та використання західного озброєння Олександра Устінова.

За її словами, затримки поставок зброї з боку західних партнерів в основному відбуваються саме через нестачу цієї зброї, а не через політичні мотиви. Нардепка наголошує, мала кількість боєприпасів на складах Європи була зумовлена тим, що не було таких масштабних воєн. Те ж стосується і нестачі запчастин до техніки.

«На Заході звикли до того, що у них гаубиця стріляє один раз на два чи п’ять років на полігоні. Відповідно, і запчастини треба було міняти десь раз на п’ять років. Але за тієї інтенсивності війни, що у нас, ламається все – від заклепок до стволів, які треба постійно міняти, а їх в такій кількості просто не виробляють», – пояснила членкиня української делегації.

Устінова зокрема повідомила, що з розмороженої американської допомоги на фронті вже з'явився 155 калібр та ракети для ППО. Нардепка також сподівається, що найближчим часом, без офіційних заяв, але зрушиться питання з приводу застосування зброї по російській території.

«Ніхто ж офіційно не заявляв, коли до нас прийшли перші Atacms і Storm Shadow, а потім був великий сюрприз», – додала політикиня. Вона пригадала нещодавні слова Блінкена про те, що «українці самі будуть вирішувати, як їм вести війну», але водночас наголосила, що в України немає часу так довго чекати, адже щодня гинуть люди.

До слова, Україна звернулася до адміністрації президента США Джо Байдена з проханням допомогти визначити цілі в Росії, по яких Київ міг би завдати удару власною зброєю. Вона також попросила США зняти обмеження на використання наданої американської зброї по військових об'єктах на території Росії.

Також двопартійна група конгресменів, членів Постійного комітету Палати представників США з питань розвідки, закликала міністра оборони Ллойда Остіна дозволити Україні завдавати удари американською зброєю по цілях на території Росії.

Проте речник Пентагону заявив, що «США зосереджені на забезпеченні України для звільнення її суверенної території» і Сполучені Штати не дозволяють Збройним силам України завдавати ударів по території Росії американською зброєю.