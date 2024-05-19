Саміт миру у Швейцарії. На що нам розраховувати

Що стосується реальності досягнення миру, усі розуміють, що це довгостроковий процес

Найближчі ж перемовини, які можуть бути, – про зупинку активної фази війни

Від самміту миру у Швейцарії Україна очікує результату за трьома напрямками/пунктами:

Вільне судноплавство. Ядерна й енергетична безпека. Обмін полоненими і повернення незаконно депортованих дітей.

Це якраз реалістичні цілі. Бо у продовольчій безпеці (яка напряму залежить від судноплавства), так само, як і в ядерній чи енергетичній безпеці, зацікавлені й ті країни, які не ввели санкції проти РФ.

Що стосується реальності досягнення миру, усі розуміють, що це довгостроковий процес. На даний момент, мова скоріше йде про те, щоб зупинити подальшу агресію Росії й не допустити навʼязування російського варіанту капітуляції (бо це означатиме подальшу конфліктність у всьому світові) – і для цього якраз важлива якомога більшість країн у саміті миру, що продемонструвало б відкидання російських підходів як таких.

Найближчі ж перемовини, які можуть бути, – про зупинку активної фази війни. Але й для цього нам потрібне суттєве збільшення військової допомоги Заходу. Не лише кількісне, а й якісне. Наданні парасольки західної ППО частині регіонів України, дозвіл використовувати далекобійну зброю по цілям у РФ, присутність західних військових, а також постійний фонд фінансової допомоги.