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Олеся Яхно Політтехнологиня

Саміт миру у Швейцарії. На що нам розраховувати

glavcom.ua
Що стосується реальності досягнення миру, усі розуміють, що це довгостроковий процес
фото з відкритих джерел

Найближчі ж перемовини, які можуть бути, – про зупинку активної фази війни

Від самміту миру у Швейцарії Україна очікує результату за трьома напрямками/пунктами:

  1. Вільне судноплавство.
  2. Ядерна й енергетична безпека.
  3. Обмін полоненими і повернення незаконно депортованих дітей.

Це якраз реалістичні цілі. Бо у продовольчій безпеці (яка напряму залежить від судноплавства), так само, як і в ядерній чи енергетичній безпеці, зацікавлені й ті країни, які не ввели санкції проти РФ.

Що стосується реальності досягнення миру, усі розуміють, що це довгостроковий процес. На даний момент, мова скоріше йде про те, щоб зупинити подальшу агресію Росії й не допустити навʼязування російського варіанту капітуляції (бо це означатиме подальшу конфліктність у всьому світові) – і для цього якраз важлива якомога більшість країн у саміті миру, що продемонструвало б відкидання російських підходів як таких.

Найближчі ж перемовини, які можуть бути, – про зупинку активної фази війни. Але й для цього нам потрібне суттєве збільшення військової допомоги Заходу. Не лише кількісне, а й якісне. Наданні парасольки західної ППО частині регіонів України, дозвіл використовувати далекобійну зброю по цілям у РФ, присутність західних військових, а також постійний фонд фінансової допомоги.

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Джерело
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Теги: саміт безпека Україна обмін полоненими санкції

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Олеся Яхно

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