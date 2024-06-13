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Що буде з цінами найближчим часом: невтішний прогноз Нацбанку

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
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Що буде з цінами найближчим часом: невтішний прогноз Нацбанку
Pростання витрат бізнесу спричинило підвищення цін на на широкий асортимент товарів і послуг
фото: Shutterstock

До кінця 2024 року інфляція вийде за межі цільового діапазону

Національний банк (НБУ) очікує прискорення інфляції в Україні в найближчі місяці. Про це заявив глава НБУ Андрій Пишний на пресбрифінгу.

«НБУ очікує помірного пришвидшення інфляції в наступні місяці та її вихід за межі цільового діапазону до кінця року (5% +/- 1 в.п.)», – повідомив очільник Нацбанку.

За його словами, зниження вартості сировинних продовольчих товарів та відносно стабільні інфляційні очікування, які є стійкими до коливань валютного курсу, допомагали стримувати ріст цін на широкий асортимент товарів і послуг.

З іншого боку, зростання витрат бізнесу, включаючи заробітну плату та витрати на електроенергію, спричинило підвищення цін на значну частину компонентів базового індексу споживчих цін.

«Така цінова динаміка визначатиметься передусім збереженням тиску на витрати бізнесу в умовах війни, вірогідно, дещо нижчими врожаями після минулорічних рекордів, перенесенням на ціни зростання заробітних плат відносно високими темпами, а також підвищенням тарифів на електроенергію», – пояснив керівник Нацбанку.

Крім того, як каже Пишний, потенційне підвищення непрямих податків і акцизів для фінансування бюджетних потреб може мати додатковий внесок до показника інфляції цього року. «Водночас воно підтримає обороноздатність країни та стійкість публічних фінансів», – зауважив глава НБУ.

Нагадаємо, що 31 травня, Кабінет міністрів України підвищив тариф на світло для населення. За середнього щомісячного споживання електроенергії в обсязі 170 кВт*год платіжка за електроенергію зросте на 285 грн. 

Як повідомлялося, Кабінет Міністрів готує пропозиції щодо підвищення податків. Поки невідомо, якими будуть нові ставки податку на додану вартість та військового збору. 

До слова, ситуація з постачанням електроенергії для хлібної галузі на сьогодні критична, що відіб’ється на кінцевій ціні для споживача. Зважаючи на проблеми галузі, є всі передумови для здорожчання хліба вже на 10%, а у наступні місяці – ще на 20%. 

Теги: інфляція ціни Андрій Пишний Нацбанк

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