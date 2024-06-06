Головна Гроші Особисті фінанси
search button user button menu button

Як рятуватися багатоповерхівкам від блекауту? Нардеп запропонував план із кошторисом

Ірина Міллер
glavcom.ua
telegram social img facebook social img
Як рятуватися багатоповерхівкам від блекауту? Нардеп запропонував план із кошторисом
Сонячні батареї на будинку по Великій Васильківській вулиці у Києві
фото з відкритих джерел

Олександр Маріковський: «Можу помилятися, але, по ідеї, пора переходити на встановлення генерації на дахах багатоповерхівок»

На тлі багатогодинних відключень електроенергії, які стають все частішими, український економіст, народний депутат України 9-го скликання, заступник голови комітету Верховної Ради з питань екологічної політики Олександр Маріковський запропонував свій шлях розв’язання проблеми з дефіцитом електроенергії на прикладі дев’ятиповерхівки, у якій мешкає приблизно 70 людей.  

«Порахуйте самі, можу помилятися, але, по ідеї, пора переходити на встановлення генерації на дахах багатоповерхівок», – написав Маріковський.

За приклад у своїх розрахунках економіст узяв під’їзд дев’ятиповерхівки, у кому розташовано 36 квартир і мешкає 72 людини. Будинок без електроплити, орієнтовне добове споживання 5-7 кВт на людину або 120 -148 кВт на під’їзд (3600 – 4500 кВт на місяць).

У розрахунку береться площа даху будинку, яка становить 250 кв м. Площа сонячної панелі потужністю 550 Вт – 1,4 кв м.

Нехай 100 панелей розміститься на даху. Їхня потужність становитиме 55 кВт. Ціна  однієї панелі близько 7 тис грн за 1 шт. Ще доведеться купити інвертори, акумулятори та лічильники.

Враховуючи яскравість сонця в залежності від пори року:

  • з березня по жовтень сонце разом з акумуляторами зможе забезпечувати такому будинку власне споживання;
  • з листопада по грудень можливий дефіцит електроенергії 30-50%, її доведеться докупати;
  • у січні та грудні дефіцит електроенергії становитиме 70-80%;
  • дизельний генератор, що покриватиме дефіцити на 50 кВт.

Економіст вказує, що орієнтовна ціна такого проєкту (за даними з інтернету) становитиме від 1,3 млн грн або 18 тис грн на людину.

4,5 тис кВт (максимальне місячне споживання енергії даним будинком) при сьогоднішній ціні 4,32 грн за кВт*год коштуватиме 19,44 тис грн в місяць оплати за енергію або 233 тис грн на рік.

За підрахунками економіста Маріковського, повна окупність такого проєкту настане приблизно через 5,5 років. 

«Якщо дати ОСББ кредит на закупівлю та встановлення на сім років під мінімальний відсоток, то при нинішньому тарифі 4,32 грн за кВт*год можна повністю окупити проєкт. Споживач отримає енергію 24/7, а місто – автономний під’їзд», – підсумував Маріковський. 

Нагадаємо, 31 травня Кабінет міністрів України підвищив тариф на світло для населення. За середнього щомісячного споживання електроенергії в обсязі 170 кВт*год, платіжка за електроенергію зросте на 285 грн.Про це повідомила пресслужба Міністерства енергетики. Тариф на світло змінюється з 1 червня 2024 року. Новий становитиме 4,32 грн за кіловат.Зазначимо, очікувалося, що тариф буде диференційованим залежно від місячних обсягів. Зокрема, для споживання до 100 кВт*год пропонувалося залишити діючу ціну 2,64 грн за кВт*год, а за кожний наступний кіловат – підняти до 4,8 грн за кВт*год.

Після зростання тарифу на електроенергію українцям варто готуватися до подорожчання опалення.

До слова, уряд планує зняття митних та бюрократичних бар’єрів для ввезення в Україну генераторів, сонячних панелей, інверторів та іншого обладнання.

Читайте також: «Укренерго» спрогнозувало, коли буде найважчий період для енергетичної системи України
Теги: електроенергія блекаут Україна

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Хто ж стоїть за законодавчою ініціативою 11185 депутатів Чернявського та Горобця?
Знесення без компенсації чи амністія земельних схем? Що чекає на віллу бізнесмена Мазепи Влада і бізнес
8 травня, 10:00
Наразі потужність на імпорт електроенергії в Україну складає 1,7 ГВт
Для вільного імпорту електроенергії потрібно скасувати прайс-кепи, – «Центр Разумкова»
12 травня, 13:58
О 05:30 ранку харківські школярі готуються до випускного
«Російські душі з українськими паспортами»: у мережі скандал через відео з випускниками у Харкові
11 травня, 19:16
11 травня на Авдіївському напрямку було збито російський штурмовик Су-25
Збиття штурмовика Су-25, «Шахтар» став чемпіоном України з футболу. Головне за 11 травня
11 травня, 21:11
Резнікович, який нещодавно розповідав, що виїхав з Києва, адже «не зміг змиритися, що в останні два роки знищується російська культура», знову пожалівся, що Україна позбувається російської спадщини
85-річний режисер, який втік з України, отримав посаду у Москві
18 травня, 15:15
Тривога охоплювала всі східні області, низку центральних, південних і північних регіонів
Повітряна тривога в Києві та низці областей тривала 40 хвилин
19 травня, 11:58
У березні 2022 року чоловік добровольцем пішов на війну
«Він був налаштований іти за Батьківщину до кінця». Згадаймо Ярослава Пікузу
29 травня, 09:00
27 травня російські війська продовжували наступати на північний схід від міста Харків поблизу Вовчанська, але підтверджених змін на лінії фронту не було
Аналітики повідомили, що ЗСУ здійснили незначне просування на північ від Харкова
28 травня, 05:04
Президент подякував кожному у світі, хто підтримує Україну
Зеленський: Маємо підтвердження від партнерів щодо посилення нашої протиповітряної оборони
30 травня, 21:23

Особисті фінанси

Як рятуватися багатоповерхівкам від блекауту? Нардеп запропонував план із кошторисом
Як рятуватися багатоповерхівкам від блекауту? Нардеп запропонував план із кошторисом
Нардеп повідомив, що подорожчає після зростання тарифу на електроенергію
Нардеп повідомив, що подорожчає після зростання тарифу на електроенергію
Не розраховуйте на пенсії. Заступниця міністра соцполітики пояснила свою скандальну заяву
Не розраховуйте на пенсії. Заступниця міністра соцполітики пояснила свою скандальну заяву
Як оформити субсидію, щоб не отримати відмову: інструкція
Як оформити субсидію, щоб не отримати відмову: інструкція
В Україні зросла середня заробітна плата: Держстат назвав нову цифру
В Україні зросла середня заробітна плата: Держстат назвав нову цифру
Ціни на бензин і дизель різко зростуть – скільки коштуватиме пальне
Ціни на бензин і дизель різко зростуть – скільки коштуватиме пальне

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
35K
Допомагав російським окупантам. Ексгравець «Динамо» потрапив у базу «Миротворця»
25K
На Хмельниччині через обміління річки з'явився міст часів німецької окупації (фото)
14K
Бронювання працівників ДСНС: уряд ухвалив постанову
7805
Президент Польсько-української господарчої палати спростував міф про «українців, які витрачають польські гроші»
7796
На Хмельниччині жінка з дітьми зливала дані ФСБ про військових, які збивають «шахеди»
5382
«Шкода, що ви на волі»: перехожі дівчата обламали організатора «п'яних вечірок» у Києві

Новини

Пожежа на НПЗ У Ростовській області, у Чехії зіткнулися потяги: головне за ніч
Сьогодні, 06:00
На підставі доповіді Центру оборонних реформ Тайвань посилив контроль за експортом сировини для вибухівки
Сьогодні, 01:00
З початку війни генеруючі потужності України впали з 55 ГВт до менш ніж 20 Гвт – Financial Times
Вчора, 15:20
Дефіцит кадрів в Україні призведе до падіння виробництва та втрати економіки – Bloomberg
Вчора, 12:42
Байден зустрінеться із Зеленським, адвоката з компанії Найєма викрито у хабарі: головне за ніч
Вчора, 06:24
Перед постачальниками електроенергії населенню зростають борги за ПСО
4 червня, 11:43

Прес-релізи

Domum – це вистава-дзеркало нашої реальності!
Domum – це вистава-дзеркало нашої реальності!
5 червня, 16:27
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua