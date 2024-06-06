Як рятуватися багатоповерхівкам від блекауту? Нардеп запропонував план із кошторисом

Сонячні батареї на будинку по Великій Васильківській вулиці у Києві

Олександр Маріковський: «Можу помилятися, але, по ідеї, пора переходити на встановлення генерації на дахах багатоповерхівок»

На тлі багатогодинних відключень електроенергії, які стають все частішими, український економіст, народний депутат України 9-го скликання, заступник голови комітету Верховної Ради з питань екологічної політики Олександр Маріковський запропонував свій шлях розв’язання проблеми з дефіцитом електроенергії на прикладі дев’ятиповерхівки, у якій мешкає приблизно 70 людей.

«Порахуйте самі, можу помилятися, але, по ідеї, пора переходити на встановлення генерації на дахах багатоповерхівок», – написав Маріковський.

За приклад у своїх розрахунках економіст узяв під’їзд дев’ятиповерхівки, у кому розташовано 36 квартир і мешкає 72 людини. Будинок без електроплити, орієнтовне добове споживання 5-7 кВт на людину або 120 -148 кВт на під’їзд (3600 – 4500 кВт на місяць).

У розрахунку береться площа даху будинку, яка становить 250 кв м. Площа сонячної панелі потужністю 550 Вт – 1,4 кв м.

Нехай 100 панелей розміститься на даху. Їхня потужність становитиме 55 кВт. Ціна однієї панелі близько 7 тис грн за 1 шт. Ще доведеться купити інвертори, акумулятори та лічильники.

Враховуючи яскравість сонця в залежності від пори року:

з березня по жовтень сонце разом з акумуляторами зможе забезпечувати такому будинку власне споживання;

з листопада по грудень можливий дефіцит електроенергії 30-50%, її доведеться докупати;

у січні та грудні дефіцит електроенергії становитиме 70-80%;

дизельний генератор, що покриватиме дефіцити на 50 кВт.

Економіст вказує, що орієнтовна ціна такого проєкту (за даними з інтернету) становитиме від 1,3 млн грн або 18 тис грн на людину.

4,5 тис кВт (максимальне місячне споживання енергії даним будинком) при сьогоднішній ціні 4,32 грн за кВт*год коштуватиме 19,44 тис грн в місяць оплати за енергію або 233 тис грн на рік.

За підрахунками економіста Маріковського, повна окупність такого проєкту настане приблизно через 5,5 років.

«Якщо дати ОСББ кредит на закупівлю та встановлення на сім років під мінімальний відсоток, то при нинішньому тарифі 4,32 грн за кВт*год можна повністю окупити проєкт. Споживач отримає енергію 24/7, а місто – автономний під’їзд», – підсумував Маріковський.

Нагадаємо, 31 травня Кабінет міністрів України підвищив тариф на світло для населення. За середнього щомісячного споживання електроенергії в обсязі 170 кВт*год, платіжка за електроенергію зросте на 285 грн.Про це повідомила пресслужба Міністерства енергетики. Тариф на світло змінюється з 1 червня 2024 року. Новий становитиме 4,32 грн за кіловат.Зазначимо, очікувалося, що тариф буде диференційованим залежно від місячних обсягів. Зокрема, для споживання до 100 кВт*год пропонувалося залишити діючу ціну 2,64 грн за кВт*год, а за кожний наступний кіловат – підняти до 4,8 грн за кВт*год.

Після зростання тарифу на електроенергію українцям варто готуватися до подорожчання опалення.

До слова, уряд планує зняття митних та бюрократичних бар’єрів для ввезення в Україну генераторів, сонячних панелей, інверторів та іншого обладнання.