Бельгія не дозволятиме Україні використовувати свою зброю проти цілей у РФ

Александер Де Кроо заявив, що потрібно гарантувати, що США та інші країни НАТО зможуть продовжувати військову підтримку України

Александер Де Кроо наголосив, що в Україні існує величезна потреба в протиповітряній обороні

Прем'єр-міністр Бельгії Александер Де Кроо заявив, його країна не дозволятиме Україні використовувати свою зброю, аби завдавати ударів по території Російської Федерації. Про це повідомляє Belga.

«Йдеться про винищувачі, які можуть бути використані українцями на українській території. Це угода, яку ми уклали, і я хочу її дотримуватися», – сказав прем'єр-міністр.

Александер Де Кроо вважає, що потрібно гарантувати, те що США та інші країни НАТО зможуть продовжувати військову підтримку України.

«Існує величезна потреба в протиповітряній обороні. Бойові літаки можуть допомогти в цьому, але будуть потрібні й інші речі. Тому нам треба подумати над тим, як ми можемо надати швидше і якісніше обладнання», – зазначив прем'єр.

Нагадаємо, що німецький уряд дав згоду застосовувати Україні німецьку зброю для того, аби завдавати ударів по території Російської Федерації. Німеччина домовилася з Україною, що та використовуватиме німецьку зброю «відповідно до міжнародного права» для захисту від російських ударів, які завдають із прикордонних територій РФ.

Як повідомлялося, Польща дозволяє Україні застосовувати зброю, що поставляється нею, для ударів по об'єктах у Росії. Заступник міністра оборони Польщі Цезари Томчик заявив, що Варшава підтримує право Києва використовувати озброєння на власний розсуд.

До слова, міністр закордонних справ Фінляндії Еліна Валтонен заявила, що Україна може завдати удару по Росії за допомогою зброї, переданої Фінляндією. За словами очільниці МЗС, країна, яка веде оборонну війну, може завдати удару по військових об'єктах на території агресора, якщо це необхідно для самооборони.