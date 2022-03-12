Найбільший білоруський банк вводить обмеження за картками Visa, Mastercard та Maestro

У Білорусі вводять обмеження за картками Visa, Mastercard та Maestro

Білоруси за кордоном протягом доби тепер зможуть отримати готівкою або витратити до 400 рублів

Найбільший білоруський банк «Беларусбанк» вводить обмеження за картками Visa, Mastercard та Maestro, які прив'язані до рублевих рахунків. Про це повідомляє пресслужба білоруського банку.

Білоруси за кордоном протягом доби тепер зможуть отримати готівкою або витратити до 400 рублів. Ці обмеження діятимуть з 00:00 13 березня.

«Інформуємо, що банком з 00:00 13.03.2022 тимчасово вводиться обмеження на здійснення безготівкових видаткових операцій та операцій зняття готівки з використанням міжнародних банківських платіжних карток Visa, Mastercard, Maestro за межами Республіки Білорусь, оформлених із відкриттям рахунку тільки в білоруських рублях, в еквіваленті 400 білоруських рублів протягом 24 годин», – ідеться в повідомленні.

Такі ж обмеження запровадили у РФ, яка веде повномасштабну війну проти України.

Як вже відомо, Visa та Mastercard йдуть із Росії: транзакції незабаром призупинять.

Сьогодні ми повідомляли, що Україна закликає Захід видворити Росію і Білорусь із МВФ та Світового банку.

Нагадаємо також, що понад 70 світових компаній йдуть із РФ: список.

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