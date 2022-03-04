Росію вигнали із Ради держав Балтійського моря

Білорусь виключили зі складу спостерігачів

Російськаа Федерація більше не є членом Ради держав Балтійського моря (CBSS) через напад на Україну.

Про це повідомив уряд Норвегії, країни, яка з липня 2021 року головує у Раді.

«Дуже прикро, що Росія створила ситуацію, коли ми, інші 11 членів, більше не вважаємо можливими підтримувати співпрацю з Росією в рамках CBSS. Росія є одним із співзасновників Ради і досі відігравала активну роль», – сказала міністр закордонних справ Норвегії Аннікен Хуйтфельдт, повідомляє «Європейська правда».

Як зазначається заяві уряду Норвегії, призупинення дії Росії залишатиметься в силі до тих пір, «поки не вдасться відновити співпрацю на основі поваги до фундаментальних принципів міжнародного права».

Було ухвалено рішення і щодо Білорусі, яка має статус спостерігача у CBSS . Через її роль у нападі на Україну, Білорусь відсторонена від участі в діяльності CBSS.

Цього року CBSS має святкувати 30-річчя. Наразі до CBSS водять Данія, Естонія, Фінляндія, Німеччина, Ісландія, Латвія, Литва, Норвегія, Польща, Швеція та Європейський Союз. Також статус спостерігача тут має Україна.

Раніше нейтральна Швейцарія долучилась до санкцій проти путінської Росії. Зокрема відомо, що Швейцарія заморозить криптовалютні активи росіян.

Міжнародне рейтингове агентство S&P знизило суверенний кредитний рейтинг Росії в іноземній валюті з ВВВ-до CCC-. Такій рівень рейтингу є сигналом, що Росія близька до дефолту, або вже перебуває в дефолті. На даний час РФ є єдиною країною в Європі та Азії з таким рейтингом.

Також нагадаємо, що корпорація Cisco залишає російський і білоруський ринки.

4 березня стало відомо, що Microsoft йде із Росії. У компанії оголосили, що припиняють усі продажі продуктів та послуг Microsoft у Росії через напад російської армії на Україну.

Крім того Porsche йде з російського ринку та жертвує мільйон євро для українських біженців.

Тим часом росіяни кинулися в магазини та гребуть товари, на які раніше не дивилися. Оприлюднено фотографії, як закривалася Ikea.

Нагадаємо, понад 70 світових компаній висловили протест у зв’язку із широкомасштабним вторгненням Росії в Україну і припинили співпрацю з агресором. Вийшли та виходять: Apple, Audi, Chevrolet, Cadillac, Dell, DHL, Ericsson, Ford, HP, Harley Davidson, General Motors, Jaguar, Lenovo, LinkedIn, Maersk (прощавай Ali express і ASOS), Nike, Scania, Porsche, Renault, OnlyFans, AMD, Adobe, BMW, Dropbox (за кілька днів), FedEx, Intel, Mercedes, Nestle тощо.

А ось Coca-Cola вирішила залишитись у РФ. Тому тепер українські мережі супермаркетів знімають з поличок продукцію Coca-Cola. «Представники можуть зв’язатися з нами і забрати геть всі свої товари, забруднені нелюдяністю і байдужістю!», – заявили в Novus.

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