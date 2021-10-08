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    Найбільший постачальник електроенергії в Німеччині припиняє роботу

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    Immergruen&nbsp;припиняє роботу з 19 жовтня - Найбільший постачальник електроенергії в Німеччині припиняє роботу
    Immergruen припиняє роботу з 19 жовтня
    Фото: Christian Charisius/Reuters

    Компанія припинить поставки електроенергії з 19 жовтня, при цьому організація офіційно причину не пояснює

    Перший великий постачальник електроенергії в Німеччині компанія Immergruen, більш відома як Meisterstrom, несподівано повідомила багатьом своїм клієнтам з різних регіонів про припинення послуг. Це може бути пов'язано з різким зростанням цін на енергоносії, повідомила газета Handelsblatt.

    Як зазначається, компанія припинить поставки електроенергії з 19 жовтня, при цьому організація офіційно причину не пояснює, йдеться в публікації німецького видання.

    У свою чергу, онлайн-майданчик для порівняння пропозицій Verivox поінформував користувачів про те, що компанія попросила її 6 жовтня припинити посередництво в публікації тарифів на електроенергію і газ.

    «Ми виконали цей запит і з 6 жовтня більше не подаємо тарифи від Immergruen на порталі», – повідомили в Verivox.

    Нагадаємо, 6 жовтня Ціна на газ на ф'ючерсному ринку Європи знову встановила рекорд. Сьогодні вранці вона вперше за всю історію перевищила $1600 за тисячу кубометрів.

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    Теги: газ Німеччина тарифи електроенергія
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    Найбільший постачальник електроенергії в Німеччині припиняє роботу