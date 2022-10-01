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НБУ повертає заборону на перекази з гривневих карток на іноземні

Альона Боженко
glavcom.ua
НБУ повертає заборону на перекази з гривневих карток на іноземні
Нацбанк повертає заборону на Р2Р-перекази
фото із відкритих джерел

Нацбанк вважає, що такий захід сприятиме захисту міжнародних резервів України

Національний банк з 5 жовтня повертає заборону на Р2Р-перекази з гривневих платіжних карток українських банків на картки іноземних банків. Про це повідомляє пресслужба регулятора.

Нацбанк зазначає, що дозвіл на Р2Р-перекази за кордон з гривневих платіжних карток, ухвалений у квітні 2022 року, дав змогу українцям підтримати під час найважчого періоду своїх близьких, які вимушено переїхали в інші країни через повномасштабну агресію РФ.

«Водночас після понад семи місяців воєнного стану роль такого інструмента для підтримання громадян за кордоном зменшується, водночас ризики його використання, щоб обійти обмеження на купівлю валюти, збільшуються. Зважаючи на це, такий захід сприятиме захисту міжнародних резервів України, які є важливими, зокрема, для безперебійної роботи економіки та для здійснення оборонних закупівель», – пояснили в Нацбанку.

Варто зауважити, що українці й надалі матимуть змогу переказувати кошти за кордон для оплати: навчання (на рахунки навчальних закладів), лікування, аліментів транспортування хворих, витрат, пов’язаних зі смертю.

Крім того, НБУ дозволив із 1 жовтня переказувати кошти за кордон для оплати навчання на рахунок юридичної особи-нерезидента, яка відповідно до наданих навчальним закладом повноважень здійснює приймання коштів.

Також громадяни можуть переказувати кошти між гривневими платіжними картками українських банків, незалежно від країни фактичного перебування клієнта.

Разом з тим зберігатиметься дозвіл на Р2Р-перекази з валютних платіжних карток українських банків на картки іноземних банків у межах щомісячного ліміту в розмірі 100 тис. грн (в еквіваленті), який є спільним для цих операцій та для операцій, що належать до «quasi cash» (поповнення електронних гаманців, брокерських або форекс-рахунків, оплата дорожніх чеків, поповнення гаманців криптобірж та купівля віртуальних активів).

Нагадаємо, 29 вересня повідомлялося, що міжнародні платіжні системи змогли домовитися про зниження комісії для грошових переказів в Україну. Рішення ухвалено з ініціативи Єврокомісії. 

Також раніше Національний банк України оновив та уточнив валютні обмеження, необхідні для забезпечення макроекономічної стійкості України. 

Теги: гроші НБУ

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