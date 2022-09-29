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Міжнародні грошові перекази в Україну стануть дешевшими: подробиці

Надія Клочко
glavcom.ua
Міжнародні грошові перекази в Україну стануть дешевшими: подробиці
Платіжні системи обмежать комісію за переказ грошей в Україну до 3% від суми переказу
фото з відкритих джерел

Компанії, які надають послуги з переказу грошей, обіцяють знизити комісію на перекази в Україну

Міжнародні платіжні системи змогли домовитися про зниження комісії для грошових переказів в Україну. Рішення ухвалено з ініціативи Єврокомісії. Про це повідомив Національний банк України.

Компанії, які надають послуги з переказу грошей, зобов'язалися допомогти з доступними і прозорими переказами коштів на підтримку українців та України. Зокрема, платіжні системи обмежать комісію за переказ грошей в Україну до 3% із суми переказу.

Угоду підписали Visa, MasterCard, Wise, Extrabanca, Ria Money Transfer, Small World, TransferGo та представники найбільших українських банків і платіжних систем.

Знижені тарифи діятимуть дев'ять місяців із дня підписання угоди. Пізніше їх переглянуть відповідно до ситуації на той момент.

З початку повномасштабного вторгнення РФ більшість міжнародних систем переказу коштів повністю скасували плату за перекази в Україну, додали у Нацбанку.

В НБУ зазначили, що за січень-липень 2022 року в Україну перерахували $7,6 млрд. Це лише на 5,7% менше, ніж за аналогічний час у довоєнний період. Через міжнародні системи переказу надійшло 24% коштів.

Нагадаємо, раніше Національний банк України оновив та уточнив валютні обмеження, необхідні для забезпечення макроекономічної стійкості України. 

Також повідомлялося, що Національний банк наразі не має наміру змінювати фіксований обмінний курс – найближчим часом він залишатиметься на рівні 36,6 гривні за долар.

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Теги: Нацбанк валютні операції фінанси

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