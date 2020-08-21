Наглядова рада Приватбанку затвердила нову структуру правління банку



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Приватбанк бачить своїм завданням розвиток орієнтованого на клієнта підходу на основі цифрових послуг в усіх напрямках роботи банку

20 серпня наглядова рада Приватбанку затвердила нову структуру правління банку. Як повідомила прес служба Приватбанку, в новій структурі 8 членів правління, що забезпечує оптимальний склад виконавчого органу, необхідний для управління банком і успішної реалізації його стратегії.

Стратегія ПриватБанку сконцентрована на наданні послуг світового класу фізичним особам - серед клієнтів банку налічується майже половина українців - а також на розробці і наданні повного спектру послуг і продуктів для малого та середнього бізнесу. Тому була створена посада члена правління з розвитку бізнесу.

Ця нова позиція в структурі виконавчого органу банку - член правління з розвитку бізнесу - буде відповідати за два стратегічних бізнесу, а саме обслуговування юридичних і фізичних осіб, і забезпечувати синергію цих напрямків. Новий підрозділ обслуговування юридичних осіб буде обслуговувати в тому числі корпоративних клієнтів.

Приватбанк бачить своїм завданням розвиток орієнтованого на клієнта підходу на основі цифрових послуг в усіх напрямках роботи банку, а також підтримку культури інновацій і висококласних послуг серед усіх своїх співробітників. З урахуванням цього пріоритетного завдання, функції розвитку Діджитал підпорядковані голові правління, що дозволяє відмовитися від окремої позиції члена правління з розвитку електронного бізнесу.

Таким чином, в оновленій структурі правління Приватбанку наступні позиції:

голова правління,

заступник голови правління з питань фінансів,

заступник голови правління з питань управління проблемними активами,

член правління з операційних питань,

член правління з питань управління ризиками,

член правління з питань розвитку мережі і проблемної заборгованості,

член правління з розвитку інформаційних технологій,

член правління з розвитку бізнесу.

Це стосується центрів зайнятості та філій, розміщених у «зеленій» зоні рівня епідемічної небезпеки. Продовжують працювати з частковими обмеженнями центри зайнятості в районах, де визначено «жовтий», «помаранчевий» або «червоний» рівень небезпеки.