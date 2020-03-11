Необхідно відновлювати сировинну базу та нарощувати виробництво коксу, – Грищенко



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Виробництво в останні роки значно скорочено, внаслідок втрати вугільної сировинної бази на Сході України, - Грищенко

Першочерговим завданням для уряду є підтримка вітчизняної металургійної галузі, – експерт

Україна має відновлювати сировинну базу та збільшувати виробництво коксу для підтримки вітчизняної металургії, щоб зменшити загрозу кризи в металургійній галузі. Про це заявив колишній перший заступник міністра промислової політики України Сергій Грищенко.

«Ризики кризи дійсно існують, особливо в таких експортно орієнтованих галузях, як металургія. Безумовно, уряду буде потрібно вживати протекціоністські заходи… Головна допомога - це розвиток внутрішнього ринку. Його ємність, з урахуванням зносу металофонду - щонайменше 300 млн тонн. Це - трубопроводи, мережі комунальні, транспорт, будівництво, замовлення металу для оборонних потреб тощо», - зазначив Грищенко.

На його думку, першочерговим завданням для уряду є підтримка вітчизняної металургійної галузі, і одним з напрямків цього має стати підвищення виробництва коксу, необхідного для металургії.

«Відносно коксу - його виробництво в останні роки значно скорочено, внаслідок втрати вугільної сировинної бази на сході України. Сьогодні споживачі коксу забезпечують коксохімічні підприємства сировиною виключно для власних потреб, тобто обсяги експорту коксу несуттєві, навпаки - певна частка коксу зараз імпортується», - сказав Грищенко.

Раніше народний депутат України, голова Незалежної профспілки гірників Михайло Волинець заявив, що дозвіл Антимонопольного комітету компанії «Метінвест» на концентрацію шахтоуправління «Покровське», яке видобуває дефіцитне в Україні коксівне вугілля, забезпечить зростання виробництва в металургії.

Нагадаємо, ЗМІ повідомляли, що холдінг «Метінвест» готовий інвестувати 4 млрд грн у розвиток ШУ «Покровське», яке є найбільшим в Україні видобувником коксівного вугілля, після придбання контрольного пакету акцій компанії. Та зазначали, що, після того як «Метінвест» 2018 року увійшов до складу акціонерів ШУ «Покровське», викупивши 24,9% його акцій, підприємство зі збиткового стало прибутковим - 2019 рік воно закінчило з чистим прибутком в 925 млн грн, тоді як 2018 року був чистий збиток 988 млн грн.