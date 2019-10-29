На Житомирщині кількість онлайн-платежів за газ з початку року зросла вдвічі



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Лише у вересні за допомогою онлайн-платежів були сплачені рахунки за газ майже на 2,5 млн грн

Сучасний сервіс «Особистий кабінет» на сайті 104.ua вже четвертий рік поспіль служить для зворотного зв’язку із «Житомиргаз збутом». За його допомогою можна сплатити за газ, завантажити рахунок, дізнатися актуальну ціну на природний газ, а також передати показання лічильника, переглянути історію своїх нарахувань та платежів, і навіть звернутися до фахівців газової компанії з питанням.

Щоб сплатити за газ онлайн, потрібно бути зареєстрованим в «Особистому кабінеті» на сайті 104. ua або увійти у свій обліковий запис із мобільного додатку 104 Mobile чи 104 Mobile Light. Оплату можна здійснити за допомогою популярних платіжних сервісів Easy Pay, iPay, Portmone.

Що стосується платіжних систем, інтерес до них останній часом також значно зріс. Якщо порівнювати січень і вересень 2019 року, то кількість онлайн-платежів по них зросла на 10% - з 4,9 тис. до 5,4 тис.

«Щомісяця зростає кількість клієнтів, які віддають перевагу дистанційним сервіса. Ми постійно працюємо над їх вдосконаленням, що дозволяє нашим споживачам економити свій час, та кошти. Сьогодні ми пропонуємо не гаяти часу, стоячи у чергах до кас, а швидко й легко сплатити онлайн», - сказав директор «Житомиргаз збут» В’ячеслав Тарасов.

Наразі переваги «Особистого кабінету» оцінили понад 95 тисяч споживачів газу Житомирщини і з кожним днем ця цифра зростає.