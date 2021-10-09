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    Обвал будинку в Батумі: рятувальники витягли з-під уламків двох дітей

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    Наразі завали допомагають розбирати місцеві мешканці - Обвал будинку в Батумі: рятувальники витягли з-під уламків двох дітей
    Наразі завали допомагають розбирати місцеві мешканці
    фото із грузинських ЗМІ

    Під уламками можуть бути й інші люди

    У грузинському місті Батумі обвалилася частина багатоквартирного п'ятиповерхового будинку. З-під завалів на місці дістали двох дітей. Їх направили до лікарні, даних про загиблих поки немає, повідомляє 1tv.ge.

    Як заявив заступник міністра охорони здоров'я Аджарії Рамаз Джинчарадзе, вдалося врятувати двох дітей.

    «Іде робота. Інформація про жертви у даний час невідома. До клініки доставили двох дітей. Зараз інформація уточнюється», – зазначив він.

    Нагадаємо, у Батумі 8 жовтня обвалилася прибудова п'ятиповерхового будинку, за наявною інформацією, мешканці опинилися під уламками, ведуться пошукові роботи.

    Що стосується можливих причин, то до обвалення могли привести вибух газу або пошкодження при ремонті.

    Теги: вибух газ діти Грузія аварія рятувальники будинок
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    Обвал будинку в Батумі: рятувальники витягли з-під уламків двох дітей