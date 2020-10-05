Новий експерт НАБУ по «Роттердам+» раніше обслуговувала Януковича і Курченка, — журналіст



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«Рівень незалежності експерта прям зашкалює», — Андрій Дзиндзя

Новий приватний експерт Національного антикорупційного бюро Ірина Педь, яка уже після закриття справи «Роттердам+» начебто виконана в ній експертизу, раніше працювала в юридичній компанії Arzinger і обслуговувала інтереси сім’ї Віктора Януковича та бізнесу Сергія Курченка. Про це повідомив журналіст Андрій Дзиндзя на своїй сторінці в Facebook.

«Незалежний експерт», яку НАБУ задіяло у справі Ротердам+, Ірина Педь за останній час виграла 14 НАБУшних тендерів, в яких була єдиним учасником. Те, що вона працювала на Коломойського вже відомий факт. Є ще одна деталь email, який вказала у документах «експертка», є корпоративною поштою компанії Аrzinger. Ця компанія працювала на Януковичів, Курченко та державну компанію Росії «Роснефть»! Рівень незалежності прям зашкалює», - повідомив Дзиндзя.

Він також додав, що очолювана Іриною Педь компанія «Експертна група Ес Енд Ді» відносно нещодавно почала займатися експертизами.

«З цікавого: КВЕДи компанії цієї «експертки» було змінено не так давно, до цього вона займалася видавництвом книг», - додав журналіст.

Нагадаємо, 2 жовтня, через місяць після закриття справи «Роттердам+», представники НАБУ заявили, що приватний експерт начебто підтвердив припущення детективів щодо збитків від дії формули в розмірі 39,9 млрд грн.

Адвокати сторони захисту заявили, що експертиза була сфабрикована заднім числом в порушення норм КПК і звернулися із заявою до Державного бюро розслідувань.

Згодом стало відомо, що приватна компанія, яка проводила експертизу за рік отримала від НАБУ 520 тис. грн без проведення тендерів. До співпраці з НАБУ, компанія спеціалізувалась на експертизах по цивільному праву: оцінювала розмір пені за кредитними картами та вартість спадкового майна.

Справу «Роттердам +» було закрито прокуратурою 27 серпня 2020 року через відсутність достовірних і вичерпних доказів провини підозрюваних.

24 вересня Вищий антикорупційний суд, розглянувши позов екс-нардепа Чумака, підтвердив законність цього рішення САП. Суд визнав, що прокурор прийняв рішення про закриття справи в повній відповідності з чинним законодавством і після належного аналізу всіх зібраних слідством за 3,5 року матеріалів.

Після цього до ВАКС спільно звернулися Нікопольський завод феросплавів Ігоря Коломойського і «Центр протидії корупції» Віталія Шабуніна з заявою про скасування рішення прокурора.

11 серпня 2020 року фінальна комплексна експертиза СБУ не підтвердила збитків від дії формули «Роттердам +». До цього також жодна державна експертиза, проведена як з ініціативи НАБУ, так і сторони захисту, не підтвердила нанесення збитків.