The Economist: лікування військових наркотиками – шанс для України

На думку військового, психоделіки можуть запобігти розвитку депресії у бійців на передовій, а також підготовити їх до можливої смерті

Кількість військових, які намагаються позбутися наслідків війни за допомогою кетаміну, зростає

Українських військових почали лікувати від депресії, посттравматичного стресового розладу (ПТСР) та тривожності за допомогою кетаміну. Про це пише The Economist.

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У статті йдеться про військового Ігоря Холоділа, який зміг повернутися до нормального життя після кетамінової терапії. Після влучення у його автівку танкового снаряду у нього розвинулися недорікуватість і заїкання, які зникли після п’ятого сеансу.

«Я повернувся до того, що можна назвати життям... Я відчував себе легким, просто благословенним», – розповів військовий.

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Зазначається, що з 2017 року в Україні кетамін є легальним засобом для лікування психічних захворювань, але використання психоделіків для лікування тривоги та депресії було досліджено в Америці ще в 1950-60-х роках. Видання пише, що зараз «найбільша за останні десятиліття європейська війна» ставить Україну на передній план лікування.

Доктор Матреницький, який керує єдиною в Україні клінікою, що пропонує кетамінову терапію, заявив, що пролікував майже 300 пацієнтів. Терапія використовувалася для боротьби зі стійкою до лікування депресією, посттравматичним стресовим розладом (ПТСР) та тривожністю. Він додав, що збільшується частка військових, які звертаються за лікуванням у приватному порядку.

Лікар підкреслив, що більшість солдатів на передовій накопичили стільки стресу, що лікування кетаміном було б корисним для них. Він звинувачує стигму і «радянський підхід» до військової медицини в тому, що доступ до кетамінової терапії сповільнюється, і лобіює її більш широке застосування. Матреницький також пропонує розширити лікування за межі кетаміну, який є легальним через його використання в анестезії, і включити в нього заборонені речовини, такі як МДМА і псилоцибін.

The Economist пише, що Ксенія Возніцина, директор державного військово-реабілітаційного центру «Лісова поляна», вважає, що пілотний проект з використанням МДМА та псилоцибіну може бути затверджений протягом шести місяців. У травні її центр спонсорував конференцію про психоделіки в психотерапії. «Це терапія для складних ситуацій, медикаментозно-резистентного ПТСР, коли звичайні методи не працюють», – підкреслила вона і додала, що такі речовини слід використовувати обережно і не застосовувати для діючих солдатів.

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Ігор Холоділо переконаний, що Україна повинна використовувати психоделіки для покращення боєздатності. На його думку, вони можуть запобігти розвитку депресії у бійців на передовій, а також підготовити їх до можливої смерті. За словами військового, солдат, який приймає ризик смерті, є набагато ефективнішим воїном та має більше шансів вижити.

Холоділо заявив, що направив на лікування один елітний спецпідрозділ ЗСУ, та заявив, що кетамін «може допомогти українцям воювати ефективніше і довше». Він зазначив, що солдати «були здивовані тим, що змогли так швидко повернутися на фронт» після терапії.

Кетамін – препарат, що застосовується в медицині та ветеринарії для короткочасного неінгаляційного наркозу. Є антагоністом NMDA рецепторів, має виражену знеболювальну та дисоціативну дію, викликає спотворене сприйняття світу, галюцинації, а також чинить пригнічуючу дію на вроджені рефлекси організму. При тривалому вживанні може спричинити розлади психіки, а у важких випадках панічні атаки, депресію, шизофренію. Раніше відносився до дозволених препаратів, але після початку масового використання наркоманами потрапив під заборону продажів без рецепта – його реалізація та використання регулюється державою.

До слова, у МОЗ розповіли, як українські пацієнти можуть отримати лікування в закордонних клініках. Евакуація проходить через систему екстреного реагування Євросоюзу, коли в одній із країн ЄС для лікування і реабілітації українців оперативно шукають профільну спеціалізовану клініку. Постраждалі громадяни України мають кілька маршрутів, за якими вони можуть бути переведені на лікування за кордон.