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У Prozorro оголошено перші закупівлі на харчування для ЗСУ за новою моделлю

Ростислав Вонс
glavcom.ua
У Prozorro оголошено перші закупівлі на харчування для ЗСУ за новою моделлю
Державний оператор тилу оголосив в системі Prozorro перші закупівлі на харчування для ЗСУ
фото з відкритих джерел

Раніше закупівлями харчування безпосередньо займалося Міністерство оборони України

Державний оператор тилу (DOT) оголосив у системі Prozorro перші закупівлі на харчування для ЗСУ за новою моделлю. Про це повідомив заступник міністра оборони Дмитро Кліменков.

«Державний оператор тилу оголосив в системі Prozorro перші закупівлі на харчування для ЗСУ за новою моделлю. Важливі зміни невідворотні. Ми продовжуємо готуватися до старту нової системи забезпечення харчуванням ЗСУ, яка запрацює з квітня», – повідомив Кліменков.

Як зазначається, тендери оголошені на постачання в 11 секторах:

  • Вінницька – Хмельницька – Житомирська – Київська;
  • Волинська – Рівненська – Житомирська;
  • Дніпропетровська – Полтавська – Донецька – Запорізька;
  • Житомирська – Київська – Чернігівська – Вінницька – Черкаська;
  • Закарпатська – Львівська – Івано-Франківська;
  • Запорізька – Дніпропетровська – Херсонська;
  • Львівська – Івано-Франківська – Тернопільська;
  • Миколаївська – Херсонська – Одеська – Кіровоградська;
  • Харківська – Донецька – Сумська – Луганська – Полтавська;
  • Черкаська – Кіровоградська – Вінницька – Київська;
  • Чернівецька – Івано-Франківська – Тернопільська області.

Як пояснив заступник міністра, кожен сектор складається з обов’язкових і додаткових областей, які можуть бути закріплені за декількома постачальниками одночасно для мінімізації ризиків та забезпечення безперервності постачання.

Кліменков нагадав, що раніше закупівлями харчування безпосередньо займалося Міністерство оборони України. Це породжувало корупційні ризики, бо в одному відомстві одночасно зосереджувалися функції встановлення правил закупівель та їх проведення. За новою системою ці повноваження розділені між Міноборони і DOT.

«Підготовку до запровадження нової системи не залишаємо на останній день – працюємо над внесенням необхідних змін у нормативно-правову базу та забезпеченням стабільного бюджетного асигнування. Також нещодавно презентували роздрібним мережам нову систему і запросили їх до участі у тендерах», – зазначив Кліменков.

Нагадаємо, Міністерство оборони України планує посилити контроль за закупівлями для війська, які здійснюють Державний оператор тилу та Агенція оборонних закупівель. Для цього планують створити спеціальні наглядові ради, до яких увійдуть представники міжнародних партнерів.

До слова, голова Державної аудиторської служби України Алла Басалаєва заявила, що закупівлі, в тому числі і Міноборони, мають укладатися там, де це можливо, не шляхом прямих контрактів. «Оптимально: визначити невеликі винятки, коли допустимі «прямі договори», наприклад, для Сил оборони та Мінстратегпрому. Решта – у межах закону про держзакупівлі, через конкурентні торги на Prozorro», – зазначила Басалаєва. Міністерство оборони після висновків аудиторів уже запроваджує таку практику.

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Теги: ЗСУ Міноборони держзакупівлі тендер харчування

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