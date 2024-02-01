Омбудсмен назвав кількість українців, яких вдалося повернути з полону РФ

До останнього обміну полоненими, який відбувся 31 січня, Україні вдалося повернути 2 828 українських військових і 150 цивільних.

Станом на 1 лютого, Україна вже змогла повернути 3 035 захисників і захисниць. Про це повідомив український омбудсмен Дмитро Лубінець в інтерв'ю Голосу Америки.

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За його словами, до останнього обміну Україна повернула 2828 полонених українців, включно зі 150 цивільними. Проте у полоні росіян залишаються ще тисячі українців. І про більшість своїх військовополонених у Росії українська сторона не знає.

Як зазначив Лубінець, коли Україна повертає цивільних заручників, існують напрацьовані алгоритми дій.

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«Що стосується міжнародного гуманітарного права, ми не можемо використовувати обмін для повернення цивільних заручників – це прямо заборонено. На сьогодні у нас є фактичні підстави, як ми це робимо – возз'єднання сімей, повернення наших громадян. Ми це робимо на підставі чинного законодавства і міжнародного гуманітарного права», – сказав він.

Статус військовополоненого людина набуває, коли Міжнародний Комітет Червоного Хреста (МКЧХ) його підтверджує, а він це робить, коли отримує інформацію від Росії. Проте Росія не підтверджує багатьох людей, що перебувають там в полоні.

«Росіяни, коли беруть когось в полон, повинні повідомляти про це представників МКЧХ, ті мають провести опитування, зафіксувати медичний стан, якщо є поранення — якого ступеню важкості. Після цього МКЧХ повідомляє спеціальний центр в Женеві, а цей центр — повідомляє в Україні родичів та Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими. Це чітко визначений спосіб згідно з Женевськими конвенціями.

Росіяни, коли вирішують когось підтвердити, просто надають списки. І все. За моєю інформацією, вони не надають можливості фізичного доступу, і МКЧХ цей доступ не вимагає», – додав Лубінець.

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Нагадаємо, 31 січня, відбувся обмін полоненими між Україною та Росією. Україна повернула додому 207 своїх громадян. Також Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими оприлюднив перше відео зі звільненими захисниками.

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