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Омбудсмен назвав кількість українців, яких вдалося повернути з полону РФ

Христина Петренко
glavcom.ua
Омбудсмен назвав кількість українців, яких вдалося повернути з полону РФ
Коли Україна повертає цивільних заручників, існують напрацьовані алгоритми дій
фото з відкритих джерел

До останнього обміну полоненими, який відбувся 31 січня, Україні вдалося повернути 2 828 українських військових і 150 цивільних.

Станом на 1 лютого, Україна вже змогла повернути 3 035 захисників і захисниць. Про це повідомив український омбудсмен Дмитро Лубінець в інтерв'ю Голосу Америки.

За його словами, до останнього обміну Україна повернула 2828 полонених українців, включно зі 150 цивільними. Проте у полоні росіян залишаються ще тисячі українців. І про більшість своїх військовополонених у Росії українська сторона не знає.

Як зазначив Лубінець, коли Україна повертає цивільних заручників, існують напрацьовані алгоритми дій.

«Що стосується міжнародного гуманітарного права, ми не можемо використовувати обмін для повернення цивільних заручників – це прямо заборонено. На сьогодні у нас є фактичні підстави, як ми це робимо – возз'єднання сімей, повернення наших громадян. Ми це робимо на підставі чинного законодавства і міжнародного гуманітарного права», – сказав він.

Статус військовополоненого людина набуває, коли Міжнародний Комітет Червоного Хреста (МКЧХ) його підтверджує, а він це робить, коли отримує інформацію від Росії. Проте Росія не підтверджує багатьох людей, що перебувають там в полоні. 

«Росіяни, коли беруть когось в полон, повинні повідомляти про це представників МКЧХ, ті мають провести опитування, зафіксувати медичний стан, якщо є поранення — якого ступеню важкості. Після цього МКЧХ повідомляє спеціальний центр в Женеві, а цей центр — повідомляє в Україні родичів та Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими. Це чітко визначений спосіб згідно з Женевськими конвенціями.

Росіяни, коли вирішують когось підтвердити, просто надають списки. І все. За моєю інформацією, вони не надають можливості фізичного доступу, і МКЧХ цей доступ не вимагає», – додав Лубінець.

Нагадаємо, 31 січня, відбувся обмін полоненими між Україною та Росією. Україна повернула додому 207 своїх громадян. Також Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими оприлюднив перше відео зі звільненими захисниками.

Раніше командир «Азова» розповів, скільки оборонців Маріуполя залишаються в полоні.

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Теги: Лубінець Україна обмін полоненими полон росія

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