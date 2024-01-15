Умєров у Давосі назвав стратегічну мету України

Рустем Умєров взяв участь у зустрічі радників з питань національної безпеки щодо Формули миру в Швейцарії

Україна продовжуватиме боротьбу, але для цього потрібна партнерська підтримка

Стратегічною метою України залишається вихід на кордони 1991-го року, включно з адмінкордонами Донецької й Луганської областей і Кримом. Про це заявив міністр оборони Рустем Умєров 14 січня, відповідаючи в Давосі на запитання журналістів про те, чи достатньо в України зброї для перемоги у війні.

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«Стратегічна мета України – вийти на кордон 1991 року. Військова мета може бути різною. Що стосується того, чи достатньо: цей параметр залежить від того, що робить ваш ворог», – зазначив Умєров, якого цитує Радіо Свобода.

У цьому контексті міністр оборони згадав про санкційну політику, яку застосовують як інструмент міжнародного тиску на РФ задля того, щоб вона припинила війну.

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«Якщо росіяни продовжуватимуть тиснути і їх і надалі не торкнуться санкції… Звичайно, це вимагатиме від нас більше ресурсів. Ми будемо боротися, доки не дійдемо до стратегічної мети. І ми готові продовжувати. А для цього нам потрібна партнерська підтримка», – наголосив топ-посадовець.

Коментуючи наміри посадовців США, згідно з повідомленням Bloomberg, почути від України в Давосі більш чіткий план війни, очільник Міноборони зауважив, що військові цілі України – «завжди в рамках плану, який узгоджено з партнерами».

«Щоразу, коли ми відвідуємо США й інших партнерів, усі сторони, насамперед Сполучені Штати, підтримують нас. Тому, думаю, ви повинні розділити два питання, що наша стратегічна мета, як я вже сказав, полягає в тому, щоб вийти на кордони 1991 року… Ми повертаємо 50% нашої території… Російський флот рушить із тимчасово окупованого Криму, а ми повертаємо територію за планом на 2024-ий. Який план на 2024 рік? Тепер це стосується України і її партнерів», – підсумував Умєров.

Як повідомлялося, Умєров запропонував створити Міжнародну робочу групу, щоб спільно напрацювати механізм виведення російських військ з України.

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Нагадаємо, 14 січня у швейцарському місті Давос відбулася четверта зустріч радників із питань національної безпеки і політичних радників за участю керівника Офісу президента України Андрія Єрмака.

Участь у заході взяли представники 81 країни і міжнародних організацій. На порядку денному зустрічі – «розгляд 5 пунктів української формули миру, а саме: виведення російських військ, відновлення справедливості, екологічна безпека, недопущення ескалації і повторення війни та підтвердження закінчення війни».