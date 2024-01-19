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Спікер палати представників обговорював питання посилення кордонів з Трампом – ЗМІ

Діана Гасюк
glavcom.ua
Спікер палати представників обговорював питання посилення кордонів з Трампом – ЗМІ
Спікер Палати представників США Майк Джонсон
фото з відкритих джерел

Джонсон жорстко вимагає більш обмежувальних реформ міграційної політики, попри прогрес у Сенаті щодо двопартійного компромісу

Спікер палати представників республіканець Майк Джонсон заявив, що він регулярно обговорює питання посилення кордонів з експрезидентом США Дональдом Трампом. Зокрема, він провів розмову з Трампом напередодні наради з чинним президентом Джо Байденом, присвяченої кордону та допомозі Україні. Про це повідомляє канал ABC.

Джонсон виступає за більш жорсткі реформи міграційної політики, незважаючи на прогрес у Сенаті стосовно двостороннього компромісу, як повідомляє ABC. Спікер зазначив, що він обговорював це питання з Трампом перед зустріччю лідерів Конгресу з Байденом.

Трамп висловився проти будь-якої угоди між учасниками переговорів у Сенаті та адміністрацією Байдена, і Джонсон погодився з ним. За його словами, вони обговорюють це «досить часто» та «кожні кілька днів».

Як повідомлялося, президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден, вважає, що більшість у Конгресі підтримає схвалення фінансування військової допомоги для України. Проте він також не виключає і «катастрофічний» варіант. 

Як відомо, прийняття пакету національної безпеки, який передбачає нове фінансування для України, стане наступною ціллю Сенату після тимчасового бюджету. 

Нагадаємо, президент США Джо Байден провів зустріч із лідерами Конгресу в Білому домі, де обговорив своє прохання про виділення мільярдів доларів на фінансування України та Ізраїлю.

До слова, держсекретар США Ентоні Блінкен вважає, якщо Конгрес США не затвердить додаткове фінансування України, про яке попросив президент Джо Байден, це створить справжню проблему.


 

Теги: фінансування Ентоні Блінкен Сенат США Україна Дональд Трамп

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