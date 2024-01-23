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Україна завоювала дві нагороди у четвертий день Юнацьких олімпійських ігор

Катерина Іванова
glavcom.ua
Україна завоювала дві нагороди у четвертий день Юнацьких олімпійських ігор
Біатлоністка Поліна Пуцко разом із своєю командою після здобуття медалі
фото: Facebook / НОК України та олімпійська команда

Після четвертого дня Юнацьких олімпійських ігор Україна займає 19 місце у медальному заліку

У південнокорейському Канвоні завершилися змагання четвертого дня Зимових Юнацьких Олімпійських ігор-2024. У вівторок, 23 січня, Україна була представлена в трьох видах спорту і виборола дві нагороди. Про це повідомляє Національний олімпійський комітет України.

Першу нагороду ігор приніс нашій країні біатлонний спринт серед дівчат. 17-річна Поліна Пуцко з одним промахом посіла третє місце жіночого спринту.

За словами юної спортсменки, після фінішу вона не могла повірити, що стала третьою в цій боротьбі. «До мене підійшов представник Міжнародного союзу біатлоністів (IBU) і сказав: «Вітаю, ти третя» – і в мене на очах одразу виступили сльози, переповнювали емоції», – розповіла пресслужбі НОК України Поліна Пуцко.

Другу нагороду виборов 16-річний Ярослав Лавренюк: він отримав «Срібло» в скелетоні. Після першого проїзду він ішов третім, після чого покращив власний результат.

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Скелетоніст Ярослав Лавренюк та біатлоністка Поліна Пуцко на Юнацьких олімпійських іграх
фото: Facebook / НОК України та олімпійська команда

Медальний залік після четвертого дня такий:

  1. Італія – 11 нагород;
  2. Німеччина – 10 нагород;
  3. Франція – 9 нагород;
  4. Китай – 10 нагород;
  5. Південна Корея – 8 нагород;

Україна має 2 нагороди та посідає 19 місце.

Стало відомо, що французькі поліцейські вийшли на протести через Олімпійські ігри.

Нагадаємо, МОК вирішив, що робити з росіянами щодо Олімпіади-2024.

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Теги: Південна Корея спринт Україна олімпійські ігри

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